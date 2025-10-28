Das neue „Resident Evil“-Strategiespiel feiert schon den ersten Meilenstein

Sagen wir mal so, die Ankündigung von Resident Evil: Survival Unit hat nicht jeden Nerv getroffen. Das neue „Resident Evil“ von Aniplex, JOYCITY und Capcom wird ein Strategiespiel. Nichts gegen Experimente, aber auf Mobilgeräten sind die meisten der eingefleischten Resident-Evil-Fans dann doch nicht unterwegs.

Aber irgendwo müssen sie herkommen, die inzwischen schon zwei Millionen Vorabregistrierungen, die man jetzt feiert. Unterdessen führt man auf der offiziellen Website fleißig Charaktere in, die ihr im Spiel rekrutieren könnt. Und es sind eine ganze Menge.

Von Leon S. Kennedy, über Claire Redfield und Jill Valentine, bis hin zu Ada Wong ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Die Liste ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter mit Updates fortgeführt. Aus diesen Charakteren werdet ihr euch später Teams zusammenstellen, mit denen ihr euch verteidigt.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen.

Was das alles mit Final Fantasy zu tun hat, lest ihr hier. Resident Evil: Survival Unit soll noch 2025 an den Start gehen. Es wird Free-to-play sein und In-App-Käufe bieten. Mit dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel bleibt ihr auf dem Laufenden. Ein Gameplay-Video zum Spiel findet ihr hier.

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY