Der Termin für die echte, physische „Switch 2“-Version von Yooka-Replaylee steht fest

Es geschehen noch Zeichen und Wunder in der Spielewelt: Yooka-Replaylee wird für Switch 2 tatsächlich komplett auf Modul erscheinen – ganz ohne Game Key Card. In Zeiten, in denen selbst große Publisher auf fast leere Module setzen, ist das fast schon eine kleine Sensation. Wir berichteten bereits.

Wie Entwickler Playtonic Games und Publisher PM Studios nun bestätigt haben, erscheint die physische Version am 18. Dezember für PlayStation 5 und natürlich auch für die Switch 2. Die digitale Version erscheint bereits am morgigen 9. Oktober, dieser Termin war schon zuvor bekannt.

Poster und Sticker als Extra

Die physische Handelsversion kostet 54,99 Euro für die Switch 2* und 49,99 Euro für die PS5* und bringt neben dem Spiel auch ein paar nette Extras mit: ein Poster mit der Spielkarte sowie ein Sticker-Pack mit den Hauptcharakteren.

Damit dürfte die physische Version nicht nur für Yooka-Laylee-Fans interessant sein, sondern auch für alle, die einfach wieder ein richtig vollständiges Modul in den Händen halten wollen. Die digitale Version kostet rund 29,99 Euro.

Bei Yooka-Replaylee handelt es sich um eine überarbeitete und verbesserte Version des Originals Yooka-Laylee, das von ehemaligen Schöpfern der Banjo-Kazooie- und Donkey-Kong-Country-Spiele entwickelt wurde. Das Original verstand sich als Liebeserklärung an die goldene Ära der 3D-Plattformer, die Neuauflage bringt zahlreiche Anpassungen und Neuerungen mit sich.

Die Goodies:

