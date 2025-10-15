Neue Belohnungen, ein tägliches Abenteuer-Ei und mehr im großen „Pokémon GO“-Update

Bald ist es so weit: Das erste große Update von Pokémon GO seit der Übernahme von Scopely wird am 15. Oktober veröffentlicht. Mit der Überarbeitung des Levelsystems steigt der maximale Trainer-Level von 50 auf 80 und das Aufsteigen soll künftig schneller und lohnender sein.

Dazu wird die Levelkurve angepasst und es kann sein, dass ihr nach dem Einloggen plötzlich einige Level aufgestiegen seid. Zur Feier gibt es zahlreiche Belohnungen wie zum Beispiel erweiterte Kapazitäten zur Aufbewahrung von Pokémon, Items, Geschenke und Postkarten.

Außerdem erhalten Trainerinnen und Trainer ab Level 25 zusätzliche Avatar-Artikel, darunter Pokéball-, Superball- und Hyperball-Outfits sowie exklusive Items auf höheren Leveln bis hin zur Level-80-Jacke.

Einfacheres Leveln auf den niedrigeren Stufen

Neu und ebenfalls nützlich fürs Leveln und Erweitern des Pokédex ist das neue tägliche Abenteuer-Ei, das ab Level 15 verfügbar ist: Wer sich einmal täglich einloggt, bekommt ein kostenloses Ei, das nach einem Kilometer schlüpft und 10.000 EP bringt.

Das Leveln soll insgesamt etwas einfacher werden, die Level-Aufstiegsforschung fällt künftig zwischen Level 41 und 50 weg und wird erst bei Level 71 bis 80 wieder eingeführt. Trainer ab Level 70 profitieren zudem von einer erhöhten Chance, Glücks-Freunde zu werden.

Alle neuen Belohnungen werden rückwirkend für bereits erreichte Level vergeben. Frühere Belohnungen, wie die bekannte Level-50-Jacke, können ab dem Update jedoch nicht mehr neu freigeschaltet werden, bleiben aber für bestehende Spieler erhalten.

Für Fans, die auch mal Mikrotransaktionen im Spiel nutzen, kann die spezielle Hyper-Ticketbox im „Pokémon GO“-Webstore interessant sein, die zur Feier des Updates erhältlich ist und Items wie Glücks-Eier, Rauch und Lockmodule enthält.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Scopely