Von wegen „Killerspiele“ – neue Studie zeigt, wie gut uns Gaming wirklich tut

Früher als „Zeitverschwendung“oder gar als „Killerspiele“ verschrien, gehören Videospiele heute für viele Menschen zum Alltag. Ob jung oder alt, Konsole oder Smartphone – Gaming ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Und das ist gut so: Eine aktuelle Studie zeigt nun erneut, wie sehr Games tatsächlich zur mentalen Gesundheit beitragen können. Laut der internationalen Untersuchung „Power of Play“, die zum World Mental Health Day veröffentlicht wurde, bestätigen rund 67 Prozent der Gamerinnen und Gamer in Deutschland, dass ihnen Gaming hilft, den Kopf freizubekommen und den Alltag besser zu bewältigen.

Für über die Hälfte (55 Prozent) ist der Abbau von Stress sogar einer der Hauptgründe, warum sie regelmäßig spielen. „Mit anderen in Kontakt bleiben, neue Welten entdecken oder einfach mal abschalten – Games bieten Erlebnisse, die kaum ein anderes Medium so intensiv schafft“, erklärt Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands game. „Gerade in schwierigen Zeiten können Videospiele helfen, das Wohlbefinden zu stärken und Einsamkeit zu bekämpfen.“

Gaming als Ventil gegen Stress und Einsamkeit

Die Studie, an der weltweit über 24.000 Spielende aus 21 Ländern teilgenommen haben, darunter 1.012 Personen aus Deutschland zeigt deutlich: Gaming ist weit mehr als bloße Unterhaltung. Rund 68 Prozent der befragten Deutschen fühlen sich durch das Spielen weniger gestresst, und über die Hälfte (52 Prozent) sagt, dass Games ihnen schon einmal durch eine schwierige Lebensphase geholfen haben.

Bemerkenswert ist auch der soziale Aspekt: 51 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sich dank gemeinsamer Spielerlebnisse weniger einsam zu fühlen. Und etwa 57 Prozent verspüren beim Spielen regelmäßig Glücksgefühle – ob beim Sieg im Online-Match, dem Abschluss einer langen Quest oder einfach beim entspannten Erkunden digitaler Welten.

Die „Power of Play“-Studie hebt zudem hervor, dass Games Fähigkeiten wie Kreativität, Problemlösungsdenken und Teamwork fördern können. Spielerinnen und Spieler müssen improvisieren, sich auf andere einstellen oder mit Rückschlägen umgehen – Fähigkeiten, die auch im echten Leben hilfreich sind.

Und ihr? Spielt ihr, um abzuschalten – oder habt ihr selbst schon erlebt, dass Gaming euch in schwierigen Zeiten geholfen hat? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns in den Kommentaren.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO