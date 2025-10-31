Eine neue Funktion könnte PlayStation Portal künftig noch interessanter machen

Das 2023 erschienene PlayStation Portal hat sich als beliebtes Zubehör für PlayStation 5 etabliert. Mit der „Remote Play“-Technologie lassen sich Spiele und andere Medien von der PlayStation 5 streamen.

Das Gerät verfügt über einen 8-Zoll-LCD-HD-Bildschirm und eine Steuerung mit weitgehend den gleichen Funktionen wie der DualSense-Controller. Nun sorgt ein Gerücht für Aufsehen, dass das Gerät umso interessanter machen könnte – vor allem für diejenigen, die bis dato eher einen Bogen darum gemacht haben.

Fans teilten kürzlich Bilder von Spielauftritten im PS Store, in denen es heißt, man könne entsprechende Titel „vorbestellen und sofort nach Veröffentlichung auf dem PS Portal oder der PS5 streamen und spielen (nur mit PS Plus Premium)“. Dies führte zu Spekulationen, Sony plane ein Update, mit dem SpielerInnen vorbestellte und gekaufte Spiele direkt vom PS Store auf das PS Portal streamen können.

Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, wären das großartige Neuigkeiten für PS-Portal-BesitzerInnen, da sie ihre PS5-Spiele spielen könnten, ohne die Konsole einschalten zu müssen. Dies sind jedoch zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulationen und sollten daher mit Vorsicht genossen werden.

Sony hat dieses Jahr jedenfalls bereits mehrere Updates für das PS Portal veröffentlicht. So brachte beispielsweise ein Systemupdate im April neue Funktionen wie erweiterte Sortieroptionen für die Spielerbibliothek und die Möglichkeit zur spontanen Spielaufnahme auf das beliebte Gerät und verbesserte damit das Nutzungserlebnis des Handhelds. Werden hier die Weichen für ein größeres Update gestellt? Das bleibt abzuwarten.

