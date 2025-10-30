Den „Switch 2“-Controller zu Resident Evil Requiem könnt ihr jetzt vorbestellen

Dass der erste, spezielle „Switch 2“-Controller vielleicht Hyrule Warriors: Chronik der Verheerung gehören würde oder möglicherweise Donkey Kong Bananza, das wäre gut denkbar gewesen. Aber Pustekuchen: Resident Evil Requiem wird diese Ehre zuteil.

Den heute angekündigten, neuen Pro Controller für die Nintendo Switch 2 zu Resident Evil Requiem könnt ihr jetzt direkt im Nintendo Store* vorbestellen! Der Controller erscheint, wie das Spiel, am 27. Februar 2026.

Der Controller war nur eine von mehreren Ankündigungen der vergangenen Nacht. So wird es auch eine amiibo-Figur von Grace Ashcroft geben, die im Sommer erscheint. Alles, was Capcom heute zur „Road to Requiem“ vorstellte, lest ihr hier nach.

Bildmaterial: Capcom