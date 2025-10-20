Dieses Deutschland-exklusive Merch zu Ghost of Yōtei hattet ihr nicht auf dem Bingozettel

Merchandise und Marketing treiben mitunter seltsame Blüten. Klar, denn am Ende sollen Begleitprodukte und Werbung natürlich Aufmerksamkeit erzeugen. Das folgende, Deutschland-exklusive Merchandise zu Ghost of Yōtei hattet ihr wahrscheinlich auch nicht auf dem Bingozettel.

Wie Sony Interactive Entertainment Deutschland und Faber-Castell heute bekannt geben, ist man eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Der Schreibwarenhersteller aus Stein bei Nürnberg und Sony werden gemeinsam eine limitierte und von Ghost of Yōtei inspirierte Sonderedition der Goldfaber Sketch Marker veröffentlichen.

„Bereits Ghost of Tsushima inspirierte zahlreiche Fans zu eigenen Kunstwerken und auch die eindrucksvolle Welt von Ghost of Yōtei wird erneut die Kreativität von Fans und Künstlern anregen“, glaubt Sony. Und das unterstützt man mit dem auf 5.000 Stück limitierten Ghost of Yōtei Creator Kit, das ab dem 23. Oktober exklusiv bei Müller und im Online-Shop von Faber-Castell erhältlich sein soll.

Das Creator Kit enthält alle Hilfsmittel, um eigene Werke zu schaffen. Darunter sieben alkoholbasierte Sketch-Marker, einen Blender, zwei India Ink PITT Artist Pens, einen PITT Graphite MATT sowie einen Block mit Layout-Papier und vier verschiedene Artcards mit Collector’s Art Prints.

Das sagen Sony und Faber-Castell

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PlayStation, die es uns ermöglicht, eine neue kreative Zielgruppe zu erschließen und der Fan-Art neue Impulse zu verleihen. Das Set ist für uns die perfekte Verbindung von digitalem Abenteuer und analoger Ausdruckskraft, um ästhetische Welten und Lieblingscharaktere aus dem Spiel aufs Papier zu bringen“, kommentiert Eva Störrlein, Team Lead Marketing DACH bei Faber-Castell.

„Gemeinsam mit Faber-Castell freuen wir uns, die beeindruckenden Landschaften und die besondere Atmosphäre des Ghost-Franchise von Sucker Punch Production, und dessen neuesten Teil – Ghost of Yōtei, auf neue, kreative Weise zu präsentieren. […]“, sagt Vera Mann, Director Marketing, Central and Eastern Europe bei Sony Interactive Entertainment Deutschland.

Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch