Mimigma-Plüschtier in Lebensgröße erscheint pünktlich zu Halloween

Noch auf der Suche nach etwas Gruseligem, aber Süßem für Halloween? Oder einfach ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Dann hat das Pokémon Center Japan genau das Richtige: ein lebensgroßes Mimigma-Plüschtier. Passend zur Jahreszeit ist das Geist/Fee-Pokémon ab sofort in den japanischen Stores verfügbar.

Das Plüschtier ist dabei exakt so groß wie in seinem Pokédex-Eintrag: etwa 40 Zentimeter hoch und 700 Gramm schwer – also so, wie Mimigma auch „offiziell“ sein sollte. Ob sich die Pikachu-Verkleidung abnehmen lässt, verrät das Pokémon Center bisher allerdings nicht.

Auch im deutschen Center gibt’s Mimigma

Mit der Eröffnung des deutschen Pokémon Centers vor einigen Tagen hat sich das Blatt für deutsche Fans gewendet. Noch ist das Sortiment zwar überschaubar, aber Mimigma-Fans haben Glück. Auch im deutschen Store gibt es ein großes Mimigma.

„Mimikyu ist ein einsames Pokémon, das einfach nur geliebt werden möchte, und diese Poké-Plüschversion in Jumbo-Größe ist da keine Ausnahme“, heißt es. Gefällt euch Mimigma, oder macht ihr lieber einen großen Bogen darum? Nicht, dass es euch noch verflucht.

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company