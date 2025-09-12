Sonic Racing: CrossWorlds erhält Singleplayer-Demo kurz vor dem Launch

SEGA kündigt nach dem erfolgreichen Netzwerktest eine Einzelspieler-Demo zu Sonic Racing: CrossWorlds an. Sie wird am 17. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, und PCs (Steam/Epic Games Store) veröffentlicht.

Demo-Inhalte und Features

Die Demo konzentriert sich vollständig auf Offline-Singleplayer-Modi gegen CPU-Gegner. Online-Funktionen oder Mehrspieler-Features sind nicht enthalten. Spielende können sich einen Eindruck vom Handling, Streckendesign und den innovativen „Travel Ring“-Mechaniken verschaffen, für die CrossWorlds bereits viel Lob erhielt.

Die Demo ermöglicht es, verschiedene Charaktere und Fahrzeuge auszuprobieren und das Drift-System zu testen. Basierend auf dem Open-Network-Test und der Gamescom-Demo, stehen voraussichtlich die bereits bekannten Strecken, Chrossworlds und Charaktere wie Sonic The Hedgehog, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman, und Cream zur Verfügung. Die Demo bietet eine perfekte Gelegenheit für alle, die den Netzwerktest verpasst haben, das Spiel vor dem Kauf zu testen.

Nach der Demo folgt die Vollversion am 25. September 2025 für alle genannten Plattformen. Eine „Switch 2“-Version wird später nachgereicht – Sega spricht hier von der Holiday Season, also noch vor Weihnachten. Eine physische Variante dazu soll Anfang 2026 folgen.

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA