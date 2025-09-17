The Wor[l]ds of Yoko Taro: Buchprojekt über den NieR-Schöpfer geht bei Kickstarter steil

NieR-Fans aufgepasst: Auf Kickstarter läuft aktuell eine Kampagne, die sich kein Anhänger von Yoko Taros verschrobenen Universen entgehen lassen sollte. Das Buchprojekt trägt den vielsagenden Namen The Wor[l]ds of Yoko Taro | Writing in Video Games und wird vom erfahrenen Doku-Team Archipel umgesetzt.

Ziel ist es, den kreativen Schreibprozess von Videospielen anhand von Taros Arbeiten zu beleuchten – von den Anfängen mit Drakengard (2003) über NieR (2010) bis hin zum weltweiten Erfolg NieR: Automata (2017), das mittlerweile mehr als neun Millionen Mal verkauft wurde.

Kickstarter-Ziel schon geknackt

Das Finanzierungsziel von umgerechnet rund 34.000 US-Dollar wurde bereits deutlich überschritten. Unterstützer können sich zwischen verschiedenen Stufen entscheiden: Ab 3.000 Yen (ca. 17 Euro) gibt es die digitale Version als PDF oder ePub (geplant für März 2026), ab 5.000 Yen (ca. 29 Euro) die gebundene Printausgabe – ebenfalls mit Versand ab März 2026.

Eine auf 300 Stück limitierte, von Yoko Taro signierte Edition war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die physischen Bücher werden komplett in Japan gedruckt und verschickt; die Versandkosten werden nach Ende der Kampagne separat berechnet. Für Europa liegen sie voraussichtlich bei etwa 2.000 bis 2.500 Yen, also ungefähr 12 bis 14 Euro. Die Kampagne läuft noch ungefähr 22 Tage, also bis zum 9. Oktober 2025.

Ein Blick in Taros Kopf

Archipel hatte bereits 2017 kurz nach der Veröffentlichung von NieR: Automata die Gelegenheit, Yoko Taro in Osaka zu treffen und sein kreatives Schaffen in mehreren Gesprächen festzuhalten. Daraus entstanden über 20 Stunden Interviewmaterial, das nun als Grundlage für das Buch dient.

The Wor[l]ds of Yoko Taro, dessen Kickstarter-Kampagne ihr hier findet, versteht sich als Mischung aus Kreativhandbuch und Porträt, das nicht nur Fans von NieR oder Drakengard, sondern auch angehenden Autoren und Spieleentwicklern Einblicke in die Entstehung komplexer Welten und Geschichten geben soll – inklusive vieler Beispiele, wie man Emotionen über Gameplay und Narrative transportiert.

Yoko Taro ist berühmt für seine düsteren, oft verstörenden Szenarien, sein ungewöhnliches Storytelling und seine legendäre Emil-Maske, die er bei öffentlichen Auftritten trägt. Erst vor kurzem hatten wir hier über den neuen Vinyl-Soundtrack der NieR-Reihe und die Neuveröffentlichung des Drakengard-Soundtracks berichtet – wer also schon bei der Musik schwach wird, dürfte bei diesem Buchprojekt kaum widerstehen können. Habt ihr schon in das Kickstarter-Projekt reingeschaut oder vielleicht sogar selbst unterstützt?

