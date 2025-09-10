Nintendo soll bei der nächsten Direct angeblich mit einem Pokémon-Spin-off überraschen

Die Gerüchteküche rund um eine Nintendo Direct brodelt mal wieder – und diesmal geht es um Pokémon. Gleich mehrere bekannte „Leaker“ behaupten, dass wir im September 2025 ein neues Spin-off sehen könnten. Das wäre insofern spannend, als The Pokémon Company ihre Spiele in der Vergangenheit meist auf eigenen Events angekündigt hat.

Pokémon Spin-off statt Hauptreihe

Laut den Informationen, die unter anderem GameRant aufgreift, wird es sich nicht um die zehnte Hauptgeneration handeln – diese soll ohnehin noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Stattdessen ist von einem Spin-off die Rede. Mehr Details gibt es allerdings nicht.

Während Riddler Khu und Centro Leaks eher windig sind, springt auch Necrolipe bei, der immerhin mit einem Namen bürgt. Er ist Editor-in-Chief der großen Nintendo-Site UniversoNintendo. Natürlich ließ auch die Community nicht lange mit ihren Theorien auf sich warten.

Besonders oft genannt wurden Klassiker wie Pokémon Ranger oder Pokémon Mystery Dungeon, die schon seit Jahren für ein Remake oder neues Hauptspiel gehandelt werden. Andere hoffen, dass endlich ein Nachfolger oder Reboot zu Pokémon Colosseum oder XD: Der dunkle Sturm ins Haus steht – vor allem, nachdem die beiden GameCube-Spiele für die Nintendo Classics-App herauskamen.

Offizielle Informationen gibt es nicht

Bislang schweigt The Pokémon Company natürlich zu den Gerüchten. Ob Nintendo also tatsächlich ein Spin-off bei einer Direct aus dem Hut zaubert, bleibt abzuwarten. Was denkt ihr – kehrt eine alte Reihe zurück, oder erwartet uns etwas völlig anderes?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Nintendo, Spike Chunsoft