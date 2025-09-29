Square Enix nimmt Morgana aus Persona 5 schon bald in die „Bright Arts Gallery“ auf

Square Enix serviert uns mit den „Bright Arts Gallery“-Figuren niedliche Game-Maskottchen als statische Figur. Oft genug sind es knuffige Wesen aus den eigenen Franchises, beispielsweise der Kaktor, Vivi aus Final Fantasy IX oder natürlich Chocobo und Mogry. Hin und wieder arbeitet man aber auch mit Drittherstellern zusammen.

Es gibt beispielsweise Figuren zu Shin Megami Tensei und Danganronpa oder auch eine kleine Sega-Saturn-Miniatur in der Bright Arts Gallery. Jetzt bekommt die Katze Morgana aus Persona 5 auch endlich eine kleine, glitzernde Statue!

Zusammen mit den diebischen Hochschülern taucht Morgana in die inneren Welten von allerlei Alltagsbösewichten ein. Wo er in der realen Welt aussieht wie eine einfache, schwarze Katze und in der Tasche des Protagonisten abhängt, wird er in der anderen Welt zu einer knuffigen SD-Katze auf zwei Beinen mit Diebesmaske.

Die Figur ist mit 70 mm recht klein und wird in Japan für 4.950 Yen erscheinen, was nach aktuellem Wechselkurs um die 28 Euro sind. Wie die anderen der Reihe ist sie aus Metall gefertigt und hat dementsprechend auch ein metallisches Finish.

Ob wir Mona wie die anderen Figuren auch bald hier begrüßen dürfen, steht noch in den Sternen, aber die Chancen stehen gut! Schon bald werdet ihr die Figur wohl auch im europäischen Square Enix Store finden. Wenn nicht, bleibt immer noch der Import. Das Erscheinungsdatum in Japan ist der 31. Januar 2026.

So sieht Morgana aus:

Bildmaterial: Square Enix