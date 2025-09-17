Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem ersten Score zu Silent Hill f

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Silent Hill f.
- Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]
- Super Robot Wars Y (PS5, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
- Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Lost Soul Aside (PS5) – 8/7/7/7 [29/40]
- NOROI KAGO: the Grudged Domain (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]
via Gematsu, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment
2 Kommentare
Heeeey, schön zu sehen, dass Silent Hill f scheinbar so gut ankommt, hoffe, das wird endlich mal wieder ein neuer Teil, der mich in seinen Bann zieht! Wird langsam mal wieder Zeit!
Aber Mann, auch in Japan ist die Wertung von Lost Soul Aside nicht großartig. Ich versteh es nicht. Ich versteh es einfach nicht...
Ich verstehe es auch nicht, denn mit 29/40 ist es immer noch zu gut bewertet.