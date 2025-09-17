Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem ersten Score zu Silent Hill f

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Silent Hill f.

Silent Hill f (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]

Super Robot Wars Y (PS5, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Lost Soul Aside (PS5) – 8/7/7/7 [29/40]

NOROI KAGO: the Grudged Domain (Switch) – 6/7/6/6 [25/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment