Der neue „PlayStation Plus“-Monat wird nicht nur für Japan-Fans ein echtes Highlight

Erst im Juni und Juli gab es starke „PlayStation Plus“-Angebote. Auch im August bietet der Abo-Dienst, der seit dem 29. Juni 2010 besteht, ein Spielepaket, das es wirklich in sich hat. Ab dem 19. August dürfen sich Abonnenten auf eine bunte und hochwertige Mischung aus Blockbustern, kreativen Indie-Perlen und echten Kult-Klassikern freuen. Der Monat ist etwas AAA-Action-lastig, aber auch für Fans kleiner Spiele gibt es Spielspaß über viele Genres hinweg.

Das Highlight des Monats ist ohne Zweifel Marvel’s Spider-Man. Das gefeierte Action-Adventure lässt uns in die Rolle eines erfahrenen Peter Parker schlüpfen, der zwischen Alltag und Heldendasein balanciert. Marvel’s Spider-Man Remastered wird für PS5-Spieler und Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition für PS4-Spieler zum Download verfügbar sein.

Ein weiterer beliebter Titel ist auch Mortal Kombat 1 – eine Neuinterpretation der kultigen Prügelspielreihe. Mit überarbeiteten Kampfmechaniken, brutalen Fatalities und nostalgischen wie überraschenden Kämpferstorys ist der neueste Titel der traditionsreichen Reihe ein Fest für Fans.

Für Japan-Fans ein Leckerbissen

Sword of the Sea bringt künstlerische Leichtigkeit ins Angebot. Vom Macher von Journey und Abzû kommt hier ein atmosphärisches Surf-Abenteuer. Es vereint Skate-, Snowboard- und Surfelemente in einer einzigartigen Sand- und Wasserwelt.

Besonders für Fans japanischer Spiele ist es ein sehr guter Monat. Wer lieber die großen Knarren auspackt, findet in Earth Defense Force 6 einen Third-Person-Shooter, in dem Alieninvasionen mit maximalem Explosionsfaktor bekämpft werden. Abgerundet wird der August durch eine Reihe facettenreicher Titel wie Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3 und das surreale Indika sowie das handgemachte Sci-Fi-Drama Harold Halibut und die entspannte Lebenssimulation Coral Island.

Für Premium-Abonnenten

PlayStation Plus Premium bringt diesmal zwei absolute Kultklassiker zurück: Resident Evil 2 und Resident Evil 3. Beide Titel stehen in ihrer ursprünglichen PS1-Version zum Download, technisch optimiert, mit Rücklauf- und Speicherfunktionen. Perfekt, um den nervenaufreibenden Horror vergangener Tage noch einmal zu erleben. Der August 2025 ist ein sehr starker Monat für PlayStation Plus: Die Qualität und Vielfalt gibt es in dieser Kombination sonst selten.

