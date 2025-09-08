The History of the Pokémon Games blickt zurück auf drei Jahrzehnte Pikachu & Co.

Pokémon-Fans dürfen sich schon mal ein rotes Kreuz im Kalender machen: Am 30. Januar 2026 erscheint The History of the Pokémon Games, ein neues inoffizielles Buch von James Batchelor, das die komplette Videospielgeschichte des beliebten Franchises beleuchtet. Bei Amazon* könnt ihr das Buch schon vorbestellen.

Der Autor – bekannt als langjähriger Journalist bei GamesIndustry – hat sich der Mammutaufgabe gestellt, über 150 Pokémon-Spiele zusammenzutragen. Von den klassischen RPGs der Hauptreihe über Spin-offs wie Pokémon Snap, Mystery Dungeon oder Pokémon Go bis hin zu kuriosen Exoten wie Japan-exklusiven Arcade-Maschinen oder PC-Titeln, die man nur über „Chicken-Nugget-Promos“ bekam, ist alles dabei.

Für den passenden Nostalgie-Kick sorgt das Vorwort von Veronica Taylor, der ersten englischen Stimme von Ash Ketchum. Damit schlägt das Buch eine direkte Brücke zur Anime-Generation, die viele Fans mit Pokémon groß werden ließ.

Humorvoll, informativ und vollgepackt mit Trivia

Das Buch enthält nicht nur Screenshots und Trivia zu jedem Titel, sondern ist laut Batchelor auch mit einem Augenzwinkern geschrieben. Auf Social Media schrieb er: „Ich bin unglaublich stolz auf dieses Buch. Pokémon ist eine meiner absoluten Lieblingsspielereihen, und es war faszinierend, noch tiefer einzutauchen und die Entwicklung (Achtung, Wortspiel!) der Serie in den letzten 30 Jahren nachzuvollziehen.“

The History of the Pokémon Games erscheint bei White Owl Books und kann schon jetzt bei Amazon* vorbestellt werden. Was meint ihr: Welche Pokémon-Spiele haben bei euch den größten Nostalgie-Faktor? Würdet ihr so ein Buch ins Regal stellen, oder bleibt ihr lieber bei euren eigenen Erinnerungen?

via Time Extension, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak