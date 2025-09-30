Director der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII beruhigt Fans vor dem letzten Teil

Nicht nur wir durften ein sehr interessantes Interview mit Naoki Hamaguchi zu Final Fantasy VII Remake Intergrade (und darüber hinaus) führen. Auch die Kollegen von Nintendo Everything haben den Director der Remake-Trilogie vor das Mikrofon bekommen.

Dabei ging es um die Frage, die viele Fans des Originals von Anfang an umtreibt. Nämlich, wie tiefgreifend die Änderungen gegenüber dem Originalwerk im Remake sind. Inzwischen haben Fans auf viele Fragen schon Antworten, aber so manches bleibt auch vage – hier wird der letzte Teil der Remake-Trilogie wohl Aufklärung bringen.

Naoki Hamaguchi hat aber gewissermaßen schon mal ein Versprechen, wenn man es so lesen will. „It’s a rebuild, not a rewrite“, bekräftigte Hamaguchi auch bei Twitter noch einmal. Diese Philosophie habe die gesamte Herangehensweise bestimmt.

„Die Kernthemen von Final Fantasy VII – Leben, Vermächtnis, Menschlichkeit – bleiben unverändert. Aber seit der ursprünglichen Veröffentlichung sind Jahrzehnte vergangen. Kulturen, Technologien und sogar die Perspektiven der Spieler haben sich verändert. All das haben wir sorgfältig berücksichtigt“, so Hamaguchi gegenüber Nintendo Everything.

„Teil 3 macht gute Fortschritte, und ich denke, dass er für langjährige Fans sehr spannend und befriedigend sein wird“, so Hamaguchi weiter. Uns gegenüber nannte Hamaguchi den dritten Teil den „Höhepunkt, das Finale der Serie […] Und wir werden es zu einem würdigen Finale machen, zu einem wirklich großartigen Abschied für das Spiel.“

