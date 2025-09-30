Director der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII beruhigt Fans vor dem letzten Teil

Nicht nur wir durften ein sehr interessantes Interview mit Naoki Hamaguchi zu Final Fantasy VII Remake Intergrade (und darüber hinaus) führen. Auch die Kollegen von Nintendo Everything haben den Director der Remake-Trilogie vor das Mikrofon bekommen.
Dabei ging es um die Frage, die viele Fans des Originals von Anfang an umtreibt. Nämlich, wie tiefgreifend die Änderungen gegenüber dem Originalwerk im Remake sind. Inzwischen haben Fans auf viele Fragen schon Antworten, aber so manches bleibt auch vage – hier wird der letzte Teil der Remake-Trilogie wohl Aufklärung bringen.
Naoki Hamaguchi hat aber gewissermaßen schon mal ein Versprechen, wenn man es so lesen will. „It’s a rebuild, not a rewrite“, bekräftigte Hamaguchi auch bei Twitter noch einmal. Diese Philosophie habe die gesamte Herangehensweise bestimmt.
„Die Kernthemen von Final Fantasy VII – Leben, Vermächtnis, Menschlichkeit – bleiben unverändert. Aber seit der ursprünglichen Veröffentlichung sind Jahrzehnte vergangen. Kulturen, Technologien und sogar die Perspektiven der Spieler haben sich verändert. All das haben wir sorgfältig berücksichtigt“, so Hamaguchi gegenüber Nintendo Everything.
„Teil 3 macht gute Fortschritte, und ich denke, dass er für langjährige Fans sehr spannend und befriedigend sein wird“, so Hamaguchi weiter. Uns gegenüber nannte Hamaguchi den dritten Teil den „Höhepunkt, das Finale der Serie […] Und wir werden es zu einem würdigen Finale machen, zu einem wirklich großartigen Abschied für das Spiel.“
Damit wird der vergleich zu den Evangelion Rebuild Filmen ja immer passender wenn jetzt schon das gleiche Wort genutzt wird . Also ich bin mehr als dafür immer her damit, mir haben die Evangelion Rebuild filme ja auch um einiges besser gefallen als die Original Serie und wenn der 3. Teil vom Remake das gleiche Niveau wie Rebirth hat dann wird es hier nicht anders werden.
Das wird wahrscheinlich niemanden beruhigen, die dem Projekt negativ gegenüber stehen.
Aber so was ähnliches sag ich ja schon seit Jahren, okay ich hab da eher das Wort Reboot oder Semi-Reboot verwendet.
Wat der nicht alles denkt. Rebirth war auch super spannend und befriedigend. 10 Stunden Handlung und 100 Std. Chadley.
Das einzige was beruhigen wird oder eben nicht wird das Spiel selber sein. Es ist egal was gesagt wird.
Zudem wenn man mit der Neuausrichtung vom Remake und Rebirth nichts anfangen kann dem wird der Dritte Teil auch nicht gefallen.
Von daher welche Fans mag man denn hier angesprochen haben?
Die neuen Fans die mit dem Remake kamen muss man nicht abholen und die Fans des Originals sind doch eh schon zu großen Teilen abgesprungen.
Von daher hätte man besser gar nix gesagt oder?
Es war so schön ruhig xD