Nintendo soll den „Switch 2“-Launch aus guten Gründen bewusst ausgebremst haben

Acht Jahre. So lange hat Nintendo gebraucht, um den Nachfolger der Switch auf den Markt zu bringen. Damit war es die längste Wartezeit zwischen zwei Konsolen in der Firmengeschichte – und für viele Fans fühlte es sich fast wie eine kleine Ewigkeit an. Gerüchte über eine Veröffentlichung deutlich früher gab es zuhauf, doch Nintendo ließ sich Zeit. Viel Zeit.
Gerücht: Launch bewusst verschoben
Wie Bloomberg nun berichtet, hätte die Switch 2 tatsächlich früher erscheinen können. Insider sollen bestätigt haben, dass Nintendo den Launch mehrfach verschoben habe, um den Spielen den letzten Feinschliff zu geben. Perfektion wichtiger als Geschwindigkeit, so die Entscheidung – auch wenn das für Frust bei einigen Partnern und Fans gesorgt haben soll.
Gerade in den letzten beiden Jahren vor der Enthüllung war die Spannung enorm. Immer wieder machten angebliche Leaks die Runde, angebliche Insider sprachen von Dev-Kits bei den Studios – und doch blieb es bei Schweigen aus Kyoto.
Viele hatten das Gefühl, dass Nintendo die alte Switch noch ein Stück zu lange am Leben hielt, zumal Titel wie Pokémon Karmesin und Purpur oder auch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung technisch an die Grenzen stießen. Wobei hier und da möglicherweise auch mangelnde Optimierung eine Rolle spielen könnte.
Früchte des Wartens
Im Nachhinein scheint die Strategie aber aufgegangen zu sein: Die Switch 2 verkauft sich derzeit sogar sogar schneller als die ursprüngliche Switch in den USA. Auch die ersten Titel können sich sehen lassen. Mario Kart World als Launch-Game und Donkey Kong Banana, welches schon als heißer Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt wir, holten Top-Wertungen.
Auch wenn gern vergessen wird: Mit Nintendo Switch 2 Welcome Tour und Drag x Drive hat Nintendo schon früh in der „Switch 2“-Historie zwei unterdurchschnittlich schlecht bewertete First-Party-Games auf dem Markt.
Die Pipeline ist allerdings prall gefüllt und vielversprechend: Unter anderem warten Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Splatoon Raiders sowie „Switch 2“-Editionen von Pokémon Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond.
Was meint ihr – war Nintendos Strategie goldrichtig oder hätte die Switch 2 doch besser ein paar Jahre früher erscheinen sollen? Und ist überhaupt etwas dran an den Meldungen, auf welche sich Bloomberg beruft?
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
7 Kommentare
Braucht man die Devs überhaupt zum Entwickeln?
Devs sind unabdingbar für die Entwicklung von Videospielen.
Es hätte aber auch generell nicht geschadet, wenn man die Switch 2 dann nächstes Jahr gebracht hätte. Es ist nicht so, dass der Output nun nicht vorhanden ist, da, ob man es mag oder nicht, Mario Kart ne menge Spaß mit sich bringt und man mit Donkey Kong sicherlich nen Game of the Year Contender hat und es noch Spiele wie Pokemon und Metroid Prime geben wird, die allerdings beide Cross-Gen sind.
Generell aber fühlt sich der Switch 2 Launch, jetzt mal unabhängig von den fehlenden Dev-Kits bei zahlreichen Entwicklern, unglaublich halbgar an. Vermutlich auch, weil es eben so viele negative Meldungen gab um Preisgestaltung, Game-Key Cards sowie dem fehlen einer richtigen First Party Direct.
Die Stimmung zur Switch 2 wird sich noch verbessern, aber ein Launch im Jahr 2026 hätte vermutlich auch nichts geschadet. Aber das wäre dann halt schon sehr spät gewesen. Dass die Switch 2 nun schon länger im Ofen war, merkt man denke ich an dem recht runden Launch ohne erheblich viele Kinderkrankheiten. Nintendo darf aber gerne mehr tun, damit die Stimmung mal umschwenkt.
Schon wieder der Unfug mit der Verschiebung xD
Mittlerweile sollte auch der letzte verstanden haben, dass das nicht wahr ist und man die Switch 2 sogar eher zu früh rausgehauen hat. Weder die Dev Kits waren bereits, noch die Cartridges. Sowas kann NICHT passieren, wenn man wirklich bewusst den Release verschiebt um für Qualität zu sorgen^^
Selbst die Speicherdatenübertragung von der Switch zur Switch 2 ist ja komplett fehlerhaft gewesen. Jede Hardware Firma die was von Qualität hält würde niemals eine Konsole veröffentlichen, wenn selbst das noch so fehlerhaft ist.
Dazu gibt es auch zu viele inkompatible bzw. schlecht kompatible Spiele, als dass irgendwas glaubhaft an diesem Gerücht ist. Das zeigt nämlich eher auf, dass man lieber die Konsole rausgehauen hat, anstatt erstmal die Spiele in Gang und zu kriegen und halt für Qualität zu sorgen.
Dazu noch die ganze seltsame überstürzte und chaotische PR Phase.
Es gibt so viele Indizien dafür, dass die Konsole zu früh veröffentlicht wurde und wirklich keine einzigen dafür, dass die irgendwann verschoben wurde, außer das Spieler ungeduldig wurden. Das ist irgendwie der einzige Aspekt auf dem sich diese Gerüchte stützt.
Es ist echt wild, wie Leute daran festhalten nur, weil sie ungeduldig sind xD Ungeduld ist echt ein gewaltiges Problem in der heutigen Zeit geworden...^^
Naja so oder, letzten Endes auch Wumpe. Nintendo muss nun echt mal in die Pusche kommen und das Chaos endlich richten. Aber da sind sie ja dabei. Das mit den Cardridges könnte ja bald behoben sein. Ob man die Speichertransfers schon gefixt hat weiß ich gar nicht. Paar Updates gabs ja schon. Nur das mit den Dev Kits... da müssen sie sich wirklich dringend hinterklemmen. Würde mich sonst nicht wundern, wenn eine Entwickler irgendwann komplett abspringen, weil sie sich nicht fair behandelt fühlen, was ich in der Situation auch komplett verstehen könnte.
Daher mal gucken, wann man endlich die Kurve kriegt und die Switch 2 Situation auf einen Status gehoben bekommt, die am Launch Tag hätte erreicht sein müssen. Ich drücke den Leuten die Daumen, dass das schnell passiert^^
Es kommt vermutlich drauf an, was sie selbst darunter verstehen. Wenn es nur um First Party Software, Abwärtskompatibilität und stabile Hardwareleistung angeht, dann passt das. Woran es eben noch enorm hapert ist die Infrastruktur (Thema Datenübertragung), Performance der GameCube-Titel sowie allgemein die Sache mit den Cartridges und fehlende Dev-Kits. Ob man damit jetzt nen Piraterie-Exploit vermeiden wollte oder nicht, weiß man halt nicht aber die Dev-Kits fehlen halt an allen Ecken und Enden.
Vieles wirkt bei der Switch 2 einfach nicht richtig durchdacht und hätte noch weitaus mehr Planung benötigt.
Allein Pokemon ist optimiert wie scheiße und das liegt kein bisschen daran, dass die switch nicht so stark ist. Xenoblade 3 ist da immernoch meilenweit besser in der performance und sieht auch besser aus. Mal wieder der Mist mit der standard Aussage der switch