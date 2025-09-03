Nintendo soll den „Switch 2“-Launch aus guten Gründen bewusst ausgebremst haben

Acht Jahre. So lange hat Nintendo gebraucht, um den Nachfolger der Switch auf den Markt zu bringen. Damit war es die längste Wartezeit zwischen zwei Konsolen in der Firmengeschichte – und für viele Fans fühlte es sich fast wie eine kleine Ewigkeit an. Gerüchte über eine Veröffentlichung deutlich früher gab es zuhauf, doch Nintendo ließ sich Zeit. Viel Zeit.

Gerücht: Launch bewusst verschoben

Wie Bloomberg nun berichtet, hätte die Switch 2 tatsächlich früher erscheinen können. Insider sollen bestätigt haben, dass Nintendo den Launch mehrfach verschoben habe, um den Spielen den letzten Feinschliff zu geben. Perfektion wichtiger als Geschwindigkeit, so die Entscheidung – auch wenn das für Frust bei einigen Partnern und Fans gesorgt haben soll.

Gerade in den letzten beiden Jahren vor der Enthüllung war die Spannung enorm. Immer wieder machten angebliche Leaks die Runde, angebliche Insider sprachen von Dev-Kits bei den Studios – und doch blieb es bei Schweigen aus Kyoto.

Viele hatten das Gefühl, dass Nintendo die alte Switch noch ein Stück zu lange am Leben hielt, zumal Titel wie Pokémon Karmesin und Purpur oder auch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung technisch an die Grenzen stießen. Wobei hier und da möglicherweise auch mangelnde Optimierung eine Rolle spielen könnte.

Früchte des Wartens

Im Nachhinein scheint die Strategie aber aufgegangen zu sein: Die Switch 2 verkauft sich derzeit sogar sogar schneller als die ursprüngliche Switch in den USA. Auch die ersten Titel können sich sehen lassen. Mario Kart World als Launch-Game und Donkey Kong Banana, welches schon als heißer Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt wir, holten Top-Wertungen.

Auch wenn gern vergessen wird: Mit Nintendo Switch 2 Welcome Tour und Drag x Drive hat Nintendo schon früh in der „Switch 2“-Historie zwei unterdurchschnittlich schlecht bewertete First-Party-Games auf dem Markt.

Die Pipeline ist allerdings prall gefüllt und vielversprechend: Unter anderem warten Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Splatoon Raiders sowie „Switch 2“-Editionen von Pokémon Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond.

Was meint ihr – war Nintendos Strategie goldrichtig oder hätte die Switch 2 doch besser ein paar Jahre früher erscheinen sollen? Und ist überhaupt etwas dran an den Meldungen, auf welche sich Bloomberg beruft?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft