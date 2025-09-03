News PS5 SW2 SWI XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Mafia knapp vor Everybody’s Golf

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Mafia: The Old Country.

  • Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/9 [34/40]
  • Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
  • Firefighting Simulator: Ignite (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Drag x Drive (Switch 2) – 7/7/9/8 [31/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Mafia: The Old Country, 2K, Hangar 13

