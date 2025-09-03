Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Mafia knapp vor Everybody’s Golf

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/9 [34/40]

Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

Firefighting Simulator: Ignite (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]

Drag x Drive (Switch 2) – 7/7/9/8 [31/40]

