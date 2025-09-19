Chrono Trigger: Square Enix überrascht mit zwei Ankündigungen zum 30-jährigen Jubiläum

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen. Offiziell ist allerdings, dass Square Enix anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Chrono Trigger in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen wird. Zwei davon hat man jetzt vorgestellt.
Im November erscheint zunächst ein neues „Piano Arrangement“-Album mit dem Titel Chrono Trigger Piano Soundscape Arrangement. Enthalten sind zwölf Stücke, wobei der Fokus auf neu arrangierten Charakter-Themes liegt. So dürfen sich Fans unter anderem auf Neuinterpretationen von Frog’s Theme, Robo’s Theme und Corridors of Time freuen.
„Frisch interpretierte Klaviermelodien wecken sanft Erinnerungen an Abenteuer. Wir laden Sie ein, dieses Erlebnis zu genießen, bei dem nostalgische und doch neue Musik mit Ihren Erinnerungen verschmilzt“, wirbt Square Enix im hauseigenen Store, wo ihr die CD schon vorbestellen könnt und auch die komplette Tracklist findet. Die Auslieferung ist im Dezember geplant, der ein oder andere Importshop dürfte schneller sein.
Darüber hinaus wurde ein Chrono Trigger 30th Anniversary Orchestra Concert angekündigt, das am 17. und 18. Januar 2026 in Tokio stattfinden wird. Gespielt wird die legendäre Musik dann vom Tokyo Philharmonic Orchestra. Die Eintrittskarten sind für 8.800 Yen beziehungsweise 11.000 Yen erhältlich, eine Ticket-Lotterie ist bereits gestartet.
30 Jahre Chrono Trigger
„Um das 30-jährige Jubiläum zu feiern und unsere Dankbarkeit gegenüber allen auszudrücken, die Chrono Trigger gespielt haben, planen wir eine Vielzahl von Projekten, die über die Welt des Spiels hinausgehen“, hieß es im März. Mal sehen, was Square Enix noch in petto hat …
Im Laufe der Jahre wurde das Spiel für verschiedene Plattformen neu veröffentlicht, darunter PlayStation, Nintendo DS sowie PC-Steam und für Mobilgeräte. Fans warten gespannt auf weitere Ankündigungen, mit der Zeit wuchs der Wunsch zu einer Veröffentlichung für moderne Konsolen wie Switch, Xbox und PS5. Und natürlich träumen einige auch von einer HD-2D-Neuauflage.
5 Kommentare
über ein richtiges remake würden sich die fans mehr freuen besonders zum 30ten wäre eine remake mega top gewesen
Ich will irgendeine Neuauflage. Zur Not auch sowas wie die Collection of Mana, da war auch einfach Secret of Mana als Part dabei.
Das wollen wir nicht, sondern einfach nur das Ding auf heutigen Konsolen!!
Ich bräuchte davon kein Remake. Das Spiel war für mich eh höchstens mittelmäßig, was vor allem an der charakterlosen und stummen Puppe von Protagonisten lag (die anderen Charaktere waren jetzt auch nicht besonders stark, was halt leider typisch für jrpg zu der Zeit war).
Aus dem Grund hoffe ich einfach das Square das Spiel auf die Modernen Plattformen portet damit Fans glücklich sind und dann keine weiteren Ressourcen an dem Spiel verschwendet die in besseren Spielen besser aufgehoben wären.
Ich wäre dafür wenn man sowohl SNES Version über Online, die DS (!!) Version (nicht die Mobile Ports) irgendwie gescheit portet (oder DS VC einführt) UND ein Remake (auch wenn ich nicht nach den HD-2D schreie, ich würde es zur Not auch nehmen). Alternative irgendwie sowas wie ein Bundle
Auf diese Weise könnte jeder Fan zufrieden gestellt werden, in dem man dann seine favorisierte Version wählen kann. Hauptsache irgendwas auf seiner ursprünglichen Heimkonsole (Nintendo) spielbar ohne die alten Geräte auskramen zu müssen
Im Falle eines Remakes natürlich eine gescheite deutsche Lokalisation. Wenn man irgendwas aus der DS Version machen sollte, natürlich gerne diese auch. SNES natürlich nicht.