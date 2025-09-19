Chrono Trigger: Square Enix überrascht mit zwei Ankündigungen zum 30-jährigen Jubiläum

Die Gerüchte um ein Remake haben sich bisher als wenig belastbar erwiesen. Offiziell ist allerdings, dass Square Enix anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Chrono Trigger in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten auf den Weg bringen wird. Zwei davon hat man jetzt vorgestellt.

Im November erscheint zunächst ein neues „Piano Arrangement“-Album mit dem Titel Chrono Trigger Piano Soundscape Arrangement. Enthalten sind zwölf Stücke, wobei der Fokus auf neu arrangierten Charakter-Themes liegt. So dürfen sich Fans unter anderem auf Neuinterpretationen von Frog’s Theme, Robo’s Theme und Corridors of Time freuen.

„Frisch interpretierte Klaviermelodien wecken sanft Erinnerungen an Abenteuer. Wir laden Sie ein, dieses Erlebnis zu genießen, bei dem nostalgische und doch neue Musik mit Ihren Erinnerungen verschmilzt“, wirbt Square Enix im hauseigenen Store, wo ihr die CD schon vorbestellen könnt und auch die komplette Tracklist findet. Die Auslieferung ist im Dezember geplant, der ein oder andere Importshop dürfte schneller sein.

Darüber hinaus wurde ein Chrono Trigger 30th Anniversary Orchestra Concert angekündigt, das am 17. und 18. Januar 2026 in Tokio stattfinden wird. Gespielt wird die legendäre Musik dann vom Tokyo Philharmonic Orchestra. Die Eintrittskarten sind für 8.800 Yen beziehungsweise 11.000 Yen erhältlich, eine Ticket-Lotterie ist bereits gestartet.

30 Jahre Chrono Trigger

„Um das 30-jährige Jubiläum zu feiern und unsere Dankbarkeit gegenüber allen auszudrücken, die Chrono Trigger gespielt haben, planen wir eine Vielzahl von Projekten, die über die Welt des Spiels hinausgehen“, hieß es im März. Mal sehen, was Square Enix noch in petto hat …

Im Laufe der Jahre wurde das Spiel für verschiedene Plattformen neu veröffentlicht, darunter PlayStation, Nintendo DS sowie PC-Steam und für Mobilgeräte. Fans warten gespannt auf weitere Ankündigungen, mit der Zeit wuchs der Wunsch zu einer Veröffentlichung für moderne Konsolen wie Switch, Xbox und PS5. Und natürlich träumen einige auch von einer HD-2D-Neuauflage.

