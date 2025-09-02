Konami-Klassiker bleibt der beste japanische Launch der letzten drei Wochen

Wir schauen gemeinsam auf die Top 10 der letzten drei japanischen Verkaufswochen. Dass wir die Wochen vom 4. August bis zum 17. August und vom 18. bis zum 24. August 2025 zusammenfassen, lässt euch bereits vermuten: so viel war nicht los.

In den beiden Wochen vom 4. bis zum 17. August gehörte die japanische Spitze einmal mehr Mario Kart World (weitere 144.911 Einheiten allein im Handel) und Donkey Kong Bananza mit 60.200 verkauften Einheiten. Bester Neueinsteiger war Gradius Origin von Konami, das in Japan im Handel für Switch erschienen ist und sich 18.998 Mal verkaufen konnte.

Die Sammlung umfasst neben sieben klassische Gradius-Titeln mit insgesamt 18 verschiedenen Regionalversionen auch Salamander III. Und Salamander III ist nicht weniger als der erste neue Titel der Reihe seit über 15 Jahren. Während Gradius Origin bei uns nur digital erschienen ist, gab es in Japan eine physische Handelsversion für Switch und PS5 mit englischen und deutschen Texten, die ihr bei Play-Asia* importieren könnt.

Mafia: The Old Country stieg übrigens auf Rang 15 mit 3.262 Einheiten ein. Bester Neueinsteiger der letzten Woche war Tetsudou Nippon! RealPro Tokyo-Kanagawa! Tokyu Dentetsu Hen mit 2.497 Einheiten auf Rang 10. Auch in der letzten Woche schnappten sich Mario Kart World und Donkey Kong Bananza die Spitze.

Die letzte Woche wird wieder deutlich spannender. Unter anderem VARLET, Kirby und das vergessene Land + Sternensplitter-Welt, Metal Gear Solid Delta und Lost Soul Aside sind auch in Japan erschienen und der ein oder andere dieser Titel wird sicherlich die Top 10 aufmischen.

Die Top 10 vom 4. August bis 17. August:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 144.911 (1.590.539) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 60.200 (267.255) [NSW] Demon Slayer: Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 38.200 (92.691) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 20.204 (3.975.511) [SW2] Super Mario Party + Jamboree TV (07/24/25) – 19.172 (47.591) [NSW] Gradius ORIGINS (Konami, 08/07/25) – 18.998 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 18.111 (6.416.707) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 12.575 (8.199.885) [NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 12.040 (1.371.808) [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 11.265 (172.862)

Die Top 10 vom 18. August bis 24. August:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 30.202 (1.620.741) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 8.424 (275.679) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.053 (3.982.564) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.823 (6.422.530) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.222 (8.204.107) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3.845 (1.633.691) [NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 3.354 (1.375.162) [SW2] Super Mario Party + Jamboree TV (07/24/25) – 3.063 (50.654) [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 3.041 (175.903) [NSW] Tetsudou Nippon! Tokyu Dentetsu Hen (08/21/25) – 2.497 (New)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Konami