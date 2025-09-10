In Japan wurde „Snake Eater“ von einem Spiel gefressen, das im Westen kaum jemand kennt

Nachdem die drei vorherigen Verkaufswochen so aufregend waren wie die Insider-Vorhersage einer September-Direct, ging es in der japanischen Verkaufswoche vom 25. bis zum 31. August 2025 wie erwartet rund.

Auch in Japan ist natürlich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erschienen, das zumindest in Deutschland trotz der vielen weiteren Neueinsteiger deutlich die Nase vorn hatte. Den ein oder anderen wird vielleicht überraschen, dass dies in Japan nicht so war. Und nein, es war nicht Kirby, der den „Snake Eater“ gefressen hat.

Kumuliert holte sich nämlich ein anderer Neueinsteiger den Sieg, der zeitgleich auch im Westen erschienen ist, hierzulande aber kaum eine Rolle spielte. Super Robot Wars Y verkaufte sich für Switch gut 60.500 Mal und für PS5 weitere knapp 31.000 Mal. Das genügt locker, um Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, 63.585 Einheiten) hinter sich zu lassen. Die Famitsu führt das Spiel trotzdem als Spitzenreiter, weil Plattformversionen eben seit jeher einzeln gelistet werden.

Jetzt werdet ihr als gebildeter Lesender dieser Internetpräsenz sagen: Super Robot Wars, haha, natürlich kenn‘ ich das. Wissen wir doch. Ihr und einige andere kennen Super Robot Wars. Nicht umsonst wird Bandai Namco das Spiel in die westlichen Stores bringen. Aber geht mal rein in die Klasse 12b und fragt nach Handzeichen für das (zumal uralte) Metal Gear Solid und Super Robot Wars.

Story of Seasons schlägt Kirby deutlich

Alternativ nutzt die nächste Mitarbeiterversammlung für eure Umfrage, wenn ihr der 12b nicht glaubt. Für Kirby werden dort – peinlich berührt – wahrscheinlich auch einige die Hand heben. Die erweiterte „Switch 2“-Version von Kirby und das vergessene Land kommt in Japan aber nur auf 12.174 verkaufte Einheiten im Handel.

Ein weiterer starker Neueinstieg gelingt Story of Seasons: Grand Bazaar, von dem wahrscheinlich keiner aus der 12b weiß, dass dieses eigentlich die echte „Harvest Moon“-Serie ist. Kumuliert gut 64.000 Einheiten für Switch und „Switch 2“ gingen im japanischen Handel über die Ladentheken.

Mit Shinobi: Art of Vengeance (Platz 17 mit 3.796 Einheiten für die Switch) und VARLET (kumuliert etwa 6.000 Einheiten) tummeln sich auf den Folgeplätzen der Top 10 übrigens weitere namhafte Neueinsteiger. Die gesamte Top 30 könnt ihr euch bei Gematsu ansehen. Nachfolgend die Top 10 und die aktuellen Hardware-Charts.

Die Top 10 der letzten Woche:

[PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 08/28/25) – 63.585 (New) [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 60.532 (New) [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) – 46.586 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 35.185 (1.655.926) [PS5] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 30.969 (New) [SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) – 18.148 (New) [SW2] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 08/28/25) – 12.174 (New) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 10.440 (286.119) [PS5] Lost Soul Aside (SIE, 08/29/25) – 7.374 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.344 (3.989.908)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 41.957 (1.934.080) Switch OLED – 10.817 (9.154.109) Switch Lite – 6.680 (6.649.369) PlayStation 5 – 4.915 (5.749.227) Switch – 3.092 (20.142.002) PlayStation 5 Pro – 2.437 (243.633) PS5 Digital – 952 (985.382) Xbox Series X – 271 (321.964) Xbox X Digital – 60 (21.396) Xbox Series S – 58 (339.407) PlayStation 4 – 16 (7.929.872)

Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami