Hamaguchi über das Schlüsselwort zum dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII

As you can imagine, we have many questions that we know you cannot answer (laughs). So we’ll remain totally abstract! While Remake and Rebirth are direct sequels, they play very differently. Remake is more linear and story-focused, while Rebirth focuses on themes such as “journey” and “getting to know each other” – which also shows up in terms of gameplay. With the third installment, which will also be released across multiple platforms, can fans expect a new theme that might even be reflected in the gameplay?

Hamaguchi (original): Yeah, so you picked up on it really well there, how the series has evolved. Essentially, and you pretty much picked up on the exact words, but the key word we have, which underpins the design philosophy and then the themes for each game, and certainly „Remake“, the key word that we used as the basis for that was „reunion“. So obviously the idea is within the game, Cloud has come back together with his comrades after a long time separated, and that’s where the story begins. For the player as well, for most people, it will be their „reunion with Final Fantasy VII“ that they played a long time ago. So that really underpinned everything about how that game was developed.

Then moving on to „Rebirth“, the main key word that we used there was „bonds“. So obviously that’s the relationship between the characters, how they come to know each other and become closer over their journey. And that affected the gameplay, like you say. And in the same vein, we have got a new key word for the third game in the series. Can’t tell you what it is yet. It’s very much there, though and influencing and informing how the gameplay and the game experience is shaped, in exactly the same way as the first two games were by their key word.

In terms of development, we’re working on that right now. We’ve got builds running where you can actually experience what that theme is through the gameplay. And we know where we’re going with it. It’s looking like it’s going in the right direction, and we’ll keep working on it and make it even better. So hopefully in the near future we’ll be able to reveal some of that. And yeah, this is going to be the climax, the finale of the series. And we’re going to make it a suitable finale, a really great send-off for the game. It will be something ideally we hope will please fans, will delight the fans of this much-loved series, and really reward everyone for sticking with us to the end. So look forward to that. More information in the not too distant future. It’s all in safe hands!

