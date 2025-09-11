Cronos krallt sich die deutsche PS5-Spitze, aber insgesamt ist ein alter Bekannter der Sieger

Nach der aufregenden letzten deutschen Handelsverkaufswoche mit Metal Gear Solid Delta, Kirby und das vergessene Land für die Switch 2, dem neuen Story of Seasons und Lost Soul Aside wird es in der zurückliegenden Woche ein wenig ruhiger.

Cronos: The New Dawn krallt sich die PS5-Spitze. Mutierte Monster und eine klaustrophobische Kulisse, das zieht offensichtlich. In Ermangelung einer Handelsversion spielt das neue Spiel der „Silent Hill 2 Remake“-Macher von Bloober Team in den Xbox-Rankings keine Rolle. In den „Switch 2“-Charts reichts mit Game Key Card immerhin für Platz 10.

In den PS5-Rankings verdrängt Cronos Vorwochensieger Metal Gear Solid Delta an die dritte Stelle, auf Rang 2 klettert Mafia: The Old Country. Die PS5-Hitliste hält zwei weitere Neueinsteiger bereit: NBA 2K26 auf Rang 4 und Hell is Us auf Rang 6.

Im „Switch 2“-Ranking besetzt Donkey Kong Bananza die Spitze und zeigt, wie wenig stark die Woche insgesamt war. Denn der schon Wochen alte Titel ist auch plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche vor Minecraft für die Switch. Auf Rang 2 des „Switch 2“-Rankings landet Super Mario Party Jamboree. Daemon X Machina: Titanic Soon steigt mit einer „echten“ physischen Version neu auf Rang 8 ein.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Cronos: The New Dawn, Bloober Team