34 Games für 35 Euro: Humble schnürt Mega-Paket aus Ace Attorney und Mega Man

Capcom hat bei Humble ein neues Bundle geschnürt, das Fans von Mega Man und Ace Attorney gleichermaßen ansprechen soll. Das Paket trägt den Titel Duo of Justice: Ace Attorney and Mega Man* und bietet 11 umfangreiche Artikel für 35,67 Euro.

Hinter diesen 11 „Artikeln“ verbergen sich allerdings nicht nur 11 Spiele, sondern ganze 34 Games, da es sich größtenteils um Collections handelt. Humble listet einen Gesamtwert von über 217 Euro. Und ihr seid ab 35,67 Euro* dabei.

Mit dabei sind unter anderem The Great Ace Attorney Chronicles mit zwei Spielen sowie die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy mit drei Klassikern. Auch das Kult-Abenteuer Ghost Trick: Phantom Detective ist enthalten.

Mega-Man-Fans dürfen sich über besonders viel Content freuen: Die Mega Man Legacy Collection (sechs Spiele) und die Mega Man Legacy Collection 2 (vier Spiele) decken die klassischen Teile 1 bis 10 ab. Dazu kommen die Mega Man X Legacy Collections 1 & 2, welche die acht Haupttitel der X-Reihe bündeln. Obendrein gibt es dann auch noch die beiden Mega Man Battle Network Legacy Collections. Hier geht’s zum Bundle* bei Humble.

Bildmaterial: Ace Attorney Investigations Collection, Capcom