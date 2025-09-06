Director weitere Neuauflagen und sogar Sequels zur „Final Fantasy Tactics“-Reihe in Aussicht

Der Mensch ist berechenbar: Reicht man ihm den kleinen Finger, nimmt er gern die ganze Hand. Versuch macht klug! In diesem Monat legt Square Enix das legendäre Final Fantasy Tactics neu auf.

Ganz logische, daran anknüpfende Frage: Wie schaut es denn mit Final Fantasy Tactics Advance und Final Fantasy Tactics A2 aus? Beide Spiele sind auf ihren Ursprungsplattformen Game Boy Advance und Nintendo DS „gefangen“ – erhielten bisher keine Portierungen oder Neuauflagen.

Kazutoyo Maehiro, der Director von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles musste in einem Interview mit Inverse also auch die Frage zu potenziellen Neuauflagen dieser Spiele beantworten. Neben Neuauflagen brachte Maehiro aber auch gleich mal mögliche Fortsetzungen bzw. komplett neue Titel ins Gespräch.

„Wenn The Ivalice Chronicles gut läuft, ist das gut für die Fans, die sich daran erfreuen können. Gleichzeitig zeigt es aber auch die wirtschaftliche Rentabilität des Strategie-RPG-Genres. Das könnte möglicherweise die Tür öffnen für weitere Projekte mit Final Fantasy Tactics Advance oder A2, vielleicht sogar für Fortsetzungen und neue Titel“, stellt Maehiro in Aussicht.

Maehiro stellt allerdings auch heraus, dass es sich um ein Nischengenre handelt. „Wir denken, dass das gesamte Genre der Strategie-RPGs, und ich sage das als Fan dieses Genres, wirklich Spaß macht, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und diese Spiele spielt. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und das Ganze betrachtet, ist es vielleicht insgesamt eher ein Nischengenre.“

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Für langjährige Fans gibt es zudem eine aufwändig gestaltete Collector’s Edition im Square Enix Store.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix