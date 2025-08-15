Von Geheimnissen und kostenlosen Boni rund um die neue „One Piece“-Welt bei LEGO

Werbung. Seit einigen Tagen hat die neue Themewelt zu One Piece* bei LEGO ® eröffnet. Mit verschiedenen LEGO-Sets können Fans der Strohhutbande jetzt ihre Lieblingsmomente der Netflix-Serie nachbauen.

Ihr besteigt zum Beispiel spielerisch die Flying Lamb, nachdem ihr sie aus 1.376 Teilen zusammengebaut habt. Mit Details wie Ruffy auf der Schaf-Galionsfigur und Sanji in der Küche schaukelt es sich über die Weltmeere.

„One Piece“-Fans freuen sich auch darüber, ihre Insiders-Punkte aus dem LEGO-Treueprogramm im LEGO-Store* gegen digitale Poster einlösen zu können. Eines der Poster, mit denen ihr euch Desktop und Mobilgeräte verschönern könnt, ist dabei sogar kostenlos.

Zurück zu euren neuen LEGO-Abenteuern: Die erlebt ihr vielleicht auch mit der Baratié, dem buchstäblichen Flaggschiff der neuen Themewelt zu One Piece* bei LEGO. Das schwimmende Restaurant fordert euch mit 3.402 Teilen beim Aufbau alles ab. In einem interessanten Interview* gibt Setdesigner Isaac Snyder Einblicke in die Arbeit an der Baratié.

Man weiß, dass Setdesigner gerne kleine Geheimnisse in ihre Sets einbauen. „Einer der Sticker gibt einen Hinweis auf Zeffs Vergangenheit als Red-Leg Zeff, und Sanjis Jolly Roger-Design ist in der Tür zum Personaleingang versteckt“, sagt Isaac Snyder. „Es gibt außerdem einen Den Den Mushi (besser bekannt als eine Transponderschnecke) in Zeffs Büro.“

Nebem der Baratié, die sich vor allem an erwachsene LEGO-Fans richtet, und der Flying Lab gibt die Themenwelt weitere Sets für jeden Geschmack her. Der „Showdown im Arlong Park“ ist mit 926 Teilen ein übersichtliches Set. Mit der „Hütte im Windmühlendorf“ eröffnet ihr eure Abenteuer mit der Strohhutbande schon für 29,99 Euro und schließlich gibt es auch für BrickHeadz-Fans neues Futter.

LEGO-Sammler freuen sich darüber, dass sich LEGO bei den Minifiguren in den Sets richtig ins Zeug gelegt. Neben neuen Haarteilen kommen eigens entwickelte Formteile zum Einsatz, etwa für Messer, die wie in der Serie im Mund gehalten werden, oder flexible Arme für Ruffy. Ein weiteres Highlight für geneigte LEGO-Baumeister sind spezielle, gedruckte Sammelfliesen der berühmten „Wanted“-Poster. Also ab in den LEGO-Store zur brandneuen Themenwelt von One Piece* und euer neues LEGO-Set sichern!

Bildmaterial: LEGO