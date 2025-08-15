Mafia: The Old Country übernimmt die Kontrolle in Deutschland – Donkey Kong rückt ab

Der Pate regiert die Games-Charts in Deutschland. Mafia: The Old Country flößt der langlebigen Mafia-Reihe neues Leben ein. Die sizilianische Unterwelt besucht ihr gern, sagen die Marktermittlungen von GfK Entertainment.

Das Action-Adventure schiebt sich nämlich auf Rang 1 der deutschen PS5- und Xbox-Series-Handelsverkaufscharts vor. Es reicht sogar für die volle Kontrolle der Familie: auch plattformübergreifend ist Mafia das erfolgreichste Spiel der Woche!

In den Overall-Charts verdrängt Mafia damit Donkey Kong Bananza, das allerdings seinerseits die Kontrolle in den „Switch 2“-Charts behält und dort vor Super Mario Party Jamboree ins Ziel geht. Neben Mafia gibt es aber auch noch weitere Neulinge.

So swattet sich Ready or Not in der PS5-Auswertung immerhin bis auf den zweiten Platz vor und Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 debütiert auf Rang 6. Clair Obscur: Expedition 33 reicht der dritte Platz der PS5-Charts.

