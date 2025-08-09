Oops: Easter-Egg aus Final Fantasy X wurde im HD-Remaster durch normale Deko ersetzt

Die Remaster-Fassung von Final Fantasy X ist sicherlich eine gelungene Frischzellenkur des Rollenspielklassikers von 2001. Einen kleinen Patzer erlaubt sich die Neuauflage dann aber doch. Immerhin tauscht sie ein ehemals subtil platziertes Easter-Egg durch gewöhnliche Raumdeko aus.

Boundary Break – ein YouTube-Kanal, der sich der Entdeckung unbekannter Geheimnisse in Videospielen widmet – hat ein einst obskures Easter-Egg in Final Fantasy X ausgegraben. Im Originalspiel ist eine der Wände in Tidus’ Zimmer in Zanarkand mit einem Bilderrahmen geschmückt. Und der hat es in sich.

Dieser enthält nämlich ein Artwork aus Seventeen Angelic Impact x Devil’s Shock – dem Arbeitstitel eines Prototyps, aus dem später Final Fantasy X wurde. Während sich viele Aspekte bis zur Veröffentlichung des eigentlichen Spiels veränderten, bleibt die Optik von Tidus nah an der Optik des „Seventeen“-Protagonisten und jener Figur, die beim Square Millenium Event 2000 präsentiert wurde.

Man kann also durchaus nachvollziehen, dass Square es für passend empfand, hier den Hut vor den Anfängen des Projekts zu ziehen und ihnen mit einem kleinen Easter-Egg zu huldigen. Die Sache ist: Aufgrund der Leistung von PlayStation 2 ließ sich das Bild seinerzeit offenbar nur in arg unscharfer Optik implementieren.

Es ist nicht genau zu erkennen, wenn man nicht bereits mit der Vorlage vertraut ist. Das dürfte dann auch der Grund sein, warum die KünstlerInnen der Neuauflage nicht zu einer hochauflösenden Version des Artworks griffen, sondern das Easter-Egg kurzerhand gegen ein gewöhnliches Bild zweier bewaffneter Männer austauschten. Fehler passieren! Vielleicht hat man aber auch nur das Artwork verlegt und wollte in der HD-Neuauflage nicht auf eine matschige Grafik setzen … auch ein Szenario.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy X/X-2 HD-Remaster, Square Enix