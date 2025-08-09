Bananza weiter affenstark: Donkey Kong schafft in Deutschland das Triple

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, legt Donkey Kong Bananza weiter eine affenstarke Performance hin. Donkey Kong lässt die Konkurrenz nicht nur in den „Switch 2“-Rankings alt aussehen, sondern bleibt auch die dritte Woche in Folge das plattformübergreifend erfolgreichste Spiel.
Zweiterfolgreichster Titel bleibt Minecraft, das weiterhin auch die (alte) Switch-Auswertung dominiert. Dort landet es vor Mario Kart 8 Deluxe, während Donkey Kong Bananza in den „Switch 2“-Charts vor Super Mario Party Jamboree ins Ziel geht.
PS5-Vorwochensieger Wuchang: Fallen Feathers lässt hingegen Federn und landet hinter Clair Obscur: Expedition 33 und EA Sports F1 25 nur noch an dritter Stelle. In den „Xbox Series“-Charts boxt sich RoboCop: Rogue City – Unfinished Business von Rang 1 auf Rang 2 vor und muss sich nur Assassin’s Creed Shadows geschlagen geben.
via GfK Entertainment, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo
So, jetzt habt ihr mich auch überredet.
Ich fahre nachher mal in den Laden und kaufe mir Donkey Kong Bananza. Wenn es nicht der heilige Gral ist, für den die ganzen Nutzer auf reddit es halten, wird es die nächsten Wochen sehr viele genervte Beiträge von mir zum Spiel geben.
Für alle, die noch unentschlossen sind, ob es etwas für sie wäre: Das Spiel belohnt einen auch noch einmal zum Schluss mit einem der besten Enden, die ich je gespielt habe. Es ist voller Nostalgie und Epicness bis zur letzten Sekunde. Mit einem besonderen Auftritt, den ich von Nintendo im Jahr 2025 nicht erwartet hätte…
Ich selbst kämpfe ja wirklich mit dem Spiel. Hab etwa 5 Stunden auf dem Tacho, und es will sich einfach kein Spielspaß einstellen. Bisher geht's nur um das stumpfe Kaputthauen einer langweilig designten Spielwelt.
Wie gesagt, bisher. Anhand dieser Eindrücke kann ich den Hype überhaupt nicht nachvollziehen 😕
Der Anfang ist tatsächlich etwas langweilig, vor Allem die ersten 2 Welten sind nicht so dolle. Das Spiel wird aber besser umso weiter man kommt und beim Ende sagen ja alle, dass es außergewöhnlich gut ist. Schon die 3. Welt ist viel besser und die werden auch immer besser.
Das Kaputthauen macht mir Spaß, aber nur weil ich weiß, dass man sich nicht planlos überall durchgraben muss, sondern mit Klatschen nur schauen muss, wo was versteckt ist. Sogesagt, es geht nicht nur um´s kaputthauen, da kommen noch soviele abwechslungsreiche Elemente und auch die neuen Bananza Formen.
Da steckt auch viel Story in dem Spiel mit den ganzen Fraktons und Tier-Charakteren die noch kommen, sowie natürlich die Gegner-Charaktere. Man muss aber auch auf Mario Odyssey/Donkey Kong stehen, DKB wird also nicht jeder mögen.