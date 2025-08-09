Bananza weiter affenstark: Donkey Kong schafft in Deutschland das Triple

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, legt Donkey Kong Bananza weiter eine affenstarke Performance hin. Donkey Kong lässt die Konkurrenz nicht nur in den „Switch 2“-Rankings alt aussehen, sondern bleibt auch die dritte Woche in Folge das plattformübergreifend erfolgreichste Spiel.

Zweiterfolgreichster Titel bleibt Minecraft, das weiterhin auch die (alte) Switch-Auswertung dominiert. Dort landet es vor Mario Kart 8 Deluxe, während Donkey Kong Bananza in den „Switch 2“-Charts vor Super Mario Party Jamboree ins Ziel geht.

PS5-Vorwochensieger Wuchang: Fallen Feathers lässt hingegen Federn und landet hinter Clair Obscur: Expedition 33 und EA Sports F1 25 nur noch an dritter Stelle. In den „Xbox Series“-Charts boxt sich RoboCop: Rogue City – Unfinished Business von Rang 1 auf Rang 2 vor und muss sich nur Assassin’s Creed Shadows geschlagen geben.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo