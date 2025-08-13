Könnte in die „Dino Crisis“-Fußstapfen treten: Deathground geht bald in den Early-Access

Das einst mit gut 130.000 Euro bei Kickstarter finanzierte Deathground steuert auf den Early-Access bei Steam zu. Schon zum Start der Kampagne im Jahr 2020 machten Medien wie PCGamesN erste Vergleiche mit Dino Crisis auf. Und natürlich denkt ein jeder gleich an die Capcom-Reihe.

Deathground will eine Survival-Horror-Erfahrung bieten, die sich an ein bis vier Spielende richtet und natürlich Dinosaurier in den Mittelpunkt rückt. Ihr infiltriert Anlagen auf euren Missionen, habt dabei aber ständig die unerbittlichen Dinos im Nacken, die ihr euch mit Tarnung, Kampf oder Teamwork im besten Fall vom Leib haltet.

Mit bis zu drei Mitspielern könnt ihr koordinieren, wer für Gewehr, Medikit und Hacking-Gerät zuständig ist. Zu lange sollte man sich dabei allerdings nicht Zeit nehmen. Das suggeriert jedenfalls der eindringliche Soundtrack des BAFTA-nominierten Komponisten David Housden, den ihr von Thomas Was Alone kennt.

Die alte Kickstarter-Seite findet ihr hier, während ihr bei Steam aktuellere Einblicke gewinnt. Nach der Fertigstellung einer ersten Alpha-Version soll es bald in den offenen Austausch im Early-Access gehen. Seht unten einen Gameplay-Overview-Trailer. Doch lieber das Original? Capcom hat kürzlich neues Merchandise zu Dino Crisis angekündigt.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: Deathground, Jaw Drop Games