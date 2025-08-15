Das Herz der Karten weist euch den Weg: Yu-Gi-Oh! bekommt eine eigene Ausstellung

Der weiße Drache mit eiskaltem Blick wird zur Kunst: Konami bringt euch eine besondere Kunstausstellung zum Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel ins historische Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Die Ausstellung lädt Besuchende dazu ein, das künstlerische Erbe des Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels anhand einer kuratierten Auswahl beeindruckender Kunstwerke und Grafiken zu entdecken, darunter alle fünf ikonischen Teile von Exodia dem Verbotenen, das Millennium-Puzzle, hochauflösende Artworks, riesige Statuen, japanische Wandteppiche und mehr.

Die Ausstellung läuft von Samstag, den 30. August, bis Sonntag, den 7. September und fällt damit zeitlich mit der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft 2025 zusammen, die vom 29. bis 31. August ebenfalls in Paris stattfindet.

So haben Fans eine einmalige Gelegenheit, das künstlerische Erbe des Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels an einem der berühmtesten Kulturorte von Paris gemeinsam mit dem Kartenspielturnier zu erleben. Für die ersten 100 Besuchenden der Ausstellung pro Tag bietet sich außerdem die Chance, einen speziellen Druck des Blauäugigen Weißen Drachen im japanischen „Ukiyo-e“-Stil zu erhalten.

Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung am Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 23 Rue de Sévigné, 75003 Paris, Frankreich ist für alle Altersgruppen zugänglich. Ihr habt Lust auf Videospielkultur, aber scheut die Reise nach Paris? In wenigen Tagen eröffnet Naruto the Gallery in Berlin.

Bildmaterial: Konami