Einer der beliebtesten Soulslike-Verteter der letzten Jahre ist neu bei PlayStation Plus

Soulslike ist inzwischen nicht nur bei Fans ein beliebtes Genre. An die Genre-Gründer von FromSoftware kommen dabei nicht alle Entwickler und Publisher heran. Lies of P war allerdings gewiss einer der beliebtesten Vertreter der letzten Jahre. Falls ihr diese Soulslike-Interpretation bisher nicht gespielt habt, bietet sich bei PlayStation Plus jetzt eine gute Gelegenheit.

Lies of P gehört ebenso wie Day Z und My Hero One’s Justice 2 zum Line-up von PlayStation Plus im August. Die drei Spiele können sich alle Abonnenten ab dem 5. August sichern. Noch bis zum 4. August könnt ihr euch das aktuelle Line-up aus Diablo IV, The King of Fighters XV und Jusant in die Bibliothek holen.

Der Start von Lies of P bei PlayStation Plus dürfte nicht ohne Hintergedanken erfolgen. Vor wenigen Wochen ist mit „Overture“ ein großer DLC zum Spiel erschienen, den der ein oder andere „Plus“-Abonnenten vielleicht anschließend noch kauft.

Schon 2024 bestätigte Neowiz eine Fortsetzung zu Lies of P. Darüber hinaus arbeiten die Macher von Round8 Studio auch an einem völlig neuen Projekt: einem Sci-Fi-Survival-Horrorspiel.

Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio