Das erste neue „Dragon Ball“ für die Switch 2 dürfte wohl keinen Fan überraschen

Bereits Anfang des Jahres berichtete ein Insider, dass Bandai Namco eine „Switch 2“-Version plane. Die Zeichen wurden klarer, als die General Authority of Media Regulation in Saudi-Arabien eine Alterseinstufung für Dragon Ball: Sparking! ZERO vorgenommen hat. Und zwar für Nintendo Switch 2.

Bei dem Partner Showcase von Nintendo machte es Bandai Namco nun offiziell. Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 14. November für Switch 2. Und auch auf die „alte“ Switch quetscht Bandai Namco den neuesten Teil der Budokai-Tenkaichi-Reihe noch.

Es ist natürlich nicht das erste „Dragon Ball“-Spiel, das auf Switch 2 spielbar ist, immerhin sind Dragon Ball FighterZ (im eShop gerade auf 9,59 Euro reduziert) und Dragon Ball: The Breakers mit der neuen Konsole kompatibel. Aber „Sparking! ZERO“ gab es für die Switch-Familie bisher eben noch gar nicht.

„Die Versionen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 enthalten den lokalen Mehrspielermodus sowie Bewegungssteuerung, mit der Spielende die Moves ihrer Lieblingscharaktere nachempfinden können“, erklärt Bandai Namco außerdem.

Für beide Plattformen wird auch eine physische Version geben. Die physische Switch-Version ist bei Amazon* schon vorbestellbar. Der Trailer verspricht ein Update der alten Switch-Version (sowohl physisch als auch digital) für die neue Konsole. Wenn alles läuft wie (leider) normal, dann gibt es eine klassische Cartridge mit der Switch-Version und eine Game Key Card für die Switch 2. Für Amerika kennen wir bereits das enttäuschende Boxart. Aus der Produktseite bei Amazon* für die „Switch 2“-Version geht das bisher aber ebenso wenig hervor wie aus der Pressemeldung.

Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft