Der 26. August steht stellvertretend für einen Wandel in der Gaming-Branche

Am 26. August 2025 erscheint Helldivers 2 für Xbox Series, während mit Gears of War: Reloaded erstmals ein „Gears of War“-Spiel auf der PlayStation 5 landet. Zwei Prestigetitel tauschen die Seiten und das sogar am selben Tag – ein denkwürdiger Schritt von Sony und Microsoft, die seit Jahrzehnten den Konsolenmarkt dominieren.

Was früher undenkbar war, wird Realität. Gears of War, einst Aushängeschild der Xbox, feiert PlayStation-Premiere. Und Sony bringt mit Helldivers 2 ausgerechnet einen Live-Service-Shooter auf Microsofts Plattform. Ein Zufall ist das sicher nicht – es ist ein Signal.

Schluss mit Konsolenkrieg?

Seit der PS2 gegen Xbox und später PS4 gegen Xbox One war Exklusivität das große Schlagwort. Doch mit Microsofts neuer Strategie, Spiele wie Forza Horizon 5 auch auf PlayStation zu veröffentlichen, wandelt sich das Bild. Nun folgt Sony – zumindest vorsichtig – mit einem Multiplayer-Titel.

Helldivers 2 eignet sich ideal für Crossplay und Live-Service – ein Testballon? Auch PlayStation-Stellenanzeigen deuten auf mehr Plattform-Öffnung hin. Umgekehrt ist Gears Reloaded als Remake perfekt für PlayStation-Neulinge der Serie.

Microsoft hat bereits mehrere seiner First-Party‑Titel auf die PS5 gebracht – darunter Forza Horizon 5, das seither das meistverkaufte PS5-Spiel 2025 ist – eine klare wirtschaftliche Ansage nicht nur für die Rennspiel-Fans. Weitere starke Portierungen folgten: Hi‑Fi Rush, Pentiment und Indiana Jones und der Große Kreis sind bereits auf PS5 am Start. Doch auch Sony hat erste Schritte gemacht: Seit MLB The Show 21 landen regelmäßige Sporthits aus der Sony-Schmiede auf Xbox Series, mit Cross-Save, Online-Multiplayer und Game‑Pass-Debüt.

Insider wie „Nate the Hate“ prophezeien zudem: Sony könnte bald noch mehr First-Party-Hits auf Microsoft-Konsolen bringen – darunter mutmaßliche Titel wie LEGO Horizon Adventures oder mögliche Portierungen größerer Serien. Auf der anderen Seite gibt es aktuell auch wieder Gerüchte um Starfield für PlayStation.

