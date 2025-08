Persona 5: The Phantom X bricht jetzt mit einer langen Tradition der Persona-Serie

Das nächste Update für Persona 5: The Phantom X erscheint dank schnellerem Veröffentlichungszyklus bereits am 6. August. Bei der Erstellung von neuem Content für das Gacha-Game bricht der Entwickler dabei mit einer Tradition der Reihe.

Das Spiel bereitet aktuell die Einführung von Chizuko „Vino“ Nagao vor, einem Phantom Idol, das die Persona “Ampelos” verwendet. Die 75-jährige Persona-Nutzerin wird als Saboteurin klassifiziert und setzt nukleare Angriffe. Die Hauptcharaktere des Updates werden jedoch Makoto Nijima, besser bekannt als Queen der Phantomdiebe und Johanna sein.

Doch der heimliche Star ist Chizuko Nagao. In der Hauptreihe sind Persona-Charaktere meist jung und überwiegend in den Teenagerjahren oder 20ern, was vor dem Hintergrund des Schulsettings nicht verwundert. Vor The Phantom X war Zenkichi Hasegawa aus Persona 5 Strikers als ältester Persona-Charakter bekannt – er ist in seinen 40ern.

Einen Palast mit einer älteren Dame zu durchqueren, mag auf den ersten Blick etwas ungewohnt wirken. Doch ihr Status als Phantom Idol bindet ihr Alter gut in die Storyline ein. Phantom Idols sind im Wesentlichen kognitive Wesen, die aus Wonders Kognition erschaffen werden und auf Personen basieren, denen er begegnet ist. Ihre realen Gegenstücke wissen nichts von ihrem Metaverse-Ich.

Ein Stream, dessen Aufzeichnung ihr unten seht, stellte die neuen Charaktere gestern vor. Die Fans des Spiels schauen aktuell genau hin: Zuletzt gab es starke Kritik an Machern, welche im Gegensatz zu den asiatischen Versionen Änderungen an der Monetarisierung zu Lasten der Spielenden vornehmen.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio