NARUTO THE GALLERY: Exklusive Ausstellung kommt nach Deutschland

NARUTO THE GALLERY geht auf Welttournee und wie es der Zufall so will, wird die erste europäische Station in Deutschland sein. Vom 27. August bis zum 24. November 2025 findet ihr die besondere Ausstellung in Berlin.

Seit 20 Jahren folgen Fans in aller Welt den Abenteuern von Naruto und Sasuke in der Welt der Shinobi. „Naruto ist längst mehr als nur eine Anime-Figur. Seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu bewegen, beruht auf mitreißenden Geschichten, die Millionen Fans auf der ganzen Welt berührt haben“, wissen die Veranstalter.

Die spektakuläre Ausstellung in der Radsetzerei in der Revaler Straße 99 wird in sieben aufwendig kuratierten Galerien die epische Reise von Naruto und Sasuke nachzeichnen und soll unvergessliche und nostalgische Momente der Serie Revue passieren lassen.

„Im Zentrum stehen Charakterentwicklung, Freundschaft und epische Kämpfe. Mit aufwendig animierten Sequenzen, legendären Szenen und sorgfältig kuratierten Story-Elementen lädt NARUTO THE GALLERY zu einer eindrucksvollen Retrospektive der Anime-Serie ein“, heißt es weiter.

„Jede Galerie ist reich gefüllt mit sorgfältig ausgewählten Kunstwerken und Anime-Szenen, die eine kraftvolle Geschichte erzählen. Am Ende erwartet die Besucher ein immersives Theatererlebnis mit dem großen Finalkampf.“ Tickets gibt es ab sofort exklusiv auf MyTicket. Tickets gibt es ab 15,00 Euro.

Bildmaterial: NARUTO THE GALLERY, Tokyopop