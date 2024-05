Entspannt wie Animal Crossing, aber mit eigenem Stempel: Cozy Caravan geht in den Early Access

Indie-Entwickler 5 Lives Studios hat bekannt gegeben, dass Cozy Caravan am 16. Mai 2024 in den Early-Access bei Steam startet. Dazu veröffentlichte man natürlich auch einen neuen Trailer.

„Wir freuen uns sehr, Cozy Caravan in zwei Wochen endlich mit allen zu teilen“, sagt Dean Ferguson, Creative Lead von Cozy Caravan und Mitbegründer von 5 Lives Studios. „Wir haben uns für das Early-Access-Modell entschieden, damit wir Feedback von der Community hören und sehen können, welche Features von unseren treuesten Fans am meisten gewünscht werden.“

Die selbsternannten Fans von A Short Hike, Animal Crossing und Stardew Valley wollen mit Cozy Caravan dem Cozy-Game-Genre den „eigenen Stempel aufdrücken“. Wohltuend, entspannt und mit viel guter Laune.

Der eigene Stempel: ein Wohnwagen. Mit dem navigiert ihr durch die Landschaft und errichtet mit eurem Freund Bubba in jeder Stadt einen mobilen Markt. Gegenstände sammelt ihr und stellt ihr in Minispielen her. Auf eurem Weg durch die Welt trefft ihr auf zahlreiche Charaktere mit ihren eigenen Geschichten und Quests, mit den örtlichen Stadtbewohnern handelt ihr auf dem Markt über eure Waren.

Im Early-Access soll die erste Region der Welt zugänglich sein und gefüllt mit Charakteren, Aktivitäten und Quests. Mehr Inhalte für diese Region und eine zweite Region wird es später geben. „Wir haben vor, Cozy Caravan in den nächsten Monaten mit neuen Regionen, Charakteren und Quests zu erweitern. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was ihr alle von diesem ersten Build von Cozy Caravan haltet“, so Dean Ferguson.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cozy Caravan, 5 Lives Studios