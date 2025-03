Das Steam Deck ist beliebt, aber es verkauft sich gar nicht so gut, wie ihr vielleicht denkt

Das Steam Deck ist derzeit das Gerät der Stunde, wenn man Technik-hungrige Games unterwegs spielen will. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Meinungen. Und es scheint schon weit verbreitet: Es dominiert ständig die Steam-Charts und ständig sieht man Fans des Geräts in den Kommentarspalten fragen, ob Spiele gleich zum Launch für das Steam Deck verifiziert sind.

Valve hält sich mit Verkaufszahlen zum Steam Deck zurück und tatsächlich ist es wohl auch gar nicht so, dass man sie unbedingt als Erfolg kommunizieren kann. Aus einer Analyse des Marktforschers IDC im Auftrag von The Verge geht hervor, dass sich das Gerät bislang nur zwischen 3,7 Millionen und 4,0 Millionen Mal verkauft hat.

Damit liegt es deutlich hinter der PlayStation Vita, die in einem vergleichbaren Zeitraum nach ihrem Launch weltweit rund 12 Millionen Einheiten absetzen konnte, vergleicht Game Rant. Trotzdem bleibt Valve der dominierende Anbieter im PC-Handheld-Markt. Laut IDC wurden zwischen 2022 und 2024 insgesamt 5,9 Millionen Handheld-Gaming-PCs verkauft, darunter Konkurrenzprodukte wie Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally und MSI Claw. Zwei Drittel davon entfallen etwa auf das Steam Deck.

Das Steam Deck wurde am 25. Februar 2022 in Nordamerika und Europa veröffentlicht, während die überarbeitete OLED-Variante im November 2023 weltweit auf den Markt kam. Anfangs war die Nachfrage enorm, und Vorbestellungen waren innerhalb eines Tages ausverkauft. Bis heute ist das Steam Deck aber nur online direkt bei Steam erhältlich und steht in keinerlei Geschäften. Auch Marketing zum Gerät ist quasi nicht-präsent.

Valve stellte zuletzt klar, dass keine jährlichen Neuauflagen des Steam Decks geplant sind. „Wir werden nicht jedes Jahr eine Verbesserung vornehmen. Dafür gibt es keinen Grund. Und, ehrlich gesagt, ist es aus unserer Sicht den Kunden gegenüber nicht wirklich fair, so bald wie möglich etwas auf den Markt zu bringen, das nur geringfügig besser ist“, so ein Valve-Mitarbeiter.

Bildmaterial: Valve