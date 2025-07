Umamusume-Fans schicken pensionierten Rennpferden plötzlich kiloweise Essen

Wir sind inzwischen kuriose Nachrichten rund um den neuen Cygames-Mobilehit Umamusume: Pretty Derby gewohnt. Diesmal betrifft es die Spendenseite Namabokusobank. Hier kann man frisches Heu oder Weidelgras an über 750 pensionierte Rennpferde spenden.

Eine 5 kg Ladung kostet dabei 6.000 Yen, also umgerechnet rund 35 Euro. Durch den Erfolg des Spiels sind jetzt Umamusume-Fans auf die Seite aufmerksam geworden und spenden ihren Favoriten tonnenweise frisches Weidelgras.

Für Fans, die die Pferde nicht vor Ort besuchen können, ist das eine ideale Möglichkeit, ihren Lieblingen etwas Gutes zu tun. Der unerwartete Andrang neuer, laut Umfragen im Durchschnitt 34 Jahre alter, Rennpferd-Fans führte sogar dazu, dass die Seite Performance-Probleme bekam und zeitweise überlastet war.

Futterspenden aus der ganzen Welt

Beobachtern ist nun aufgefallen, dass Pferde, die Charakter-Gegenstücke in Umamusume haben, etwas mehr Spenden bekommen als üblich. Ebenso sind die hinterlassenen Kommentare inzwischen größtenteils auf Englisch. Fans aus Südostasien, den USA, England, Frankreich und sogar Deutschland hinterlassen Grußbotschaften an die ehemaligen Rennpferde, die ihnen aktuell die Zeit verschönern und zum Teil auch inspirieren.

Auf der Seite vertreten sind etwa Fine Motion, Nice Nature, Grass Wonder und natürlich auch die beliebte Außenseiterin Haru Urara. Während Grass Wonder bereits 243 Unterstützer und 3.775 kg Weidelgras erhalten hat, liegt Haru Urara mit 175 „Botschaftern“ und 2.490 kg Weidelgras etwas dahinter. Das ehemalige Rennpferd gewinnt damit mal wieder nicht das „Rennen“, aber sicherlich einiges an Lebensqualität.

Namabokusobank bittet Fans um Geduld

Der Betreiber der Seite Namabokusobank bittet die Pferdefans um Geduld. Sollte die Seite nicht verfügbar sein, könne man die Spende auch später durchführen. Ebenso geduldig müssen Fans sein, die auf die Versandbestätigung ihrer Spende warten: Frisches Gras ist ein verderbliches Produkt und die Pferde können davon nur begrenzte Mengen essen. „Um sicherzustellen, dass die uns anvertrauten, rührseligen Gefühle nicht vergeudet werden, werden wir das köstliche frische Gras angemessen versenden und bitten um Ihre Geduld bis zum Versand.“

via Automaton Media, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames