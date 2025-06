The Hundred Line hat schon über 100 Enden – und soll noch mehr bekommen

The Hundred Line: Last Defense Academy des jungen Entwicklerstudios Too Kyo Games von Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi ist im Grunde ein Erfolg. Zumindest, wenn man sich den Metascore anschaut. Nichtsdestotrotz bleibt die finanzielle Lage des Studios angespannt, wie Kodaka kürzlich mitteilte.

Davon scheint sich der kreative Kopf jedoch nicht beirren zu lassen. In einem neuen Beitrag bei Twitter bekundete Kodaka sein Interesse, an einem DLC für The Hundred Line zu arbeiten.

„Ich möchte die Geschichte von The Hundred Line erweitern und ein überwältigend großes Labyrinth von Szenarien schaffen. Etwas wirklich Einzigartiges. Da dieses Spiel für jede Route eine andere Weltanschauung hat, lassen sich endlose Geschichten entwickeln“, schrieb er.

Einflüsse aus Danganronpa oder Zero Escape

Er meint es ernst und möchte die Geschichte, die bereits über 100 Enden besitzt, zum Beispiel mit einer Reihe von Mordfällen wie in Danganronpa oder einem Todesspiel wie in Zero Escape erweitern. Dabei könnten nicht nur die Geschichte, sondern auch die Kämpfe einbezogen werden.

Da The Hundred Line eine Original-IP von Tookyo Games ist, möchte man es so lange wie möglich unterstützen. Ob DLCs veröffentlicht werden, hänge jedoch davon ab, ob sich das Basisspiel gut genug verkauft. Dabei können auch die Spielerinnen und Spieler helfen. Eine spielbare Demo ist verfügbar. Unseren Test, in dem wir The Hundred Line zum „GOTY“-Anwärter gekürt haben, lest ihr hier.

via Go Nintendo, The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision