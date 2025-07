The Pokémon Company feiert Illustratoren von „Pocket“ mit einem speziellen Spotlight

Erst die tollen Illustrationen machen das Pokémon-Sammelkartenspiel zu dem, was es heute geworden ist. Deshalb stellt The Pokemon Company in einem aktuellen Feature auf der offiziellen Webseite die besonderen Künstler hinter dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket in den Mittelpunkt, die den virtuellen Figuren Leben einhauchen.

Der Artikel auf der offiziellen Pokémon-Webseite stellt fünf außergewöhnliche Kreative vor, die mit ihren unverwechselbaren Stilen jede Karte zu einem kleinen Kunstwerk machen. Es gibt Fans, die sammeln Karten von einzelnen Illustratoren. Für diese Karten lohnt es sich gewiss!

Jerky begeistert mit kräftigen Farben und dynamischen Szenen. Seine Karten strahlen Energie und Charakter aus und erinnern an Ölgemälde in Neonfarben. Seine Sleimok-Illustration wirkt fast schon surreal. matazo erschafft traumartige Welten mit meisterhaftem Licht- und Schattenspielspiel, die Schabelle und Frosdedje perfekt in den Fokus setzen.

REND fängt Pokémon in ruhigen, fast dokumentarischen Momenten ein – so echt, dass man fast die ruhige Sychronsprecherstimme im Hintergrund hört, die über den sumpfigen Lebensraum von Paldea-Suelord erzählt. Gemi schafft es, mit einfachen Bildern emotionale Geschichten – mal verträumt wie bei Quaputzi, mal nachdenklich wie bei Knogga, aber immer bewegend.

Kuroimori lässt Fantasie und Detailverliebtheit verschmelzen – seine Szenen wirken wie Zeichnungen aus einem Märchenbuch. Ein Stil, der perfekt zu Traunmagil und Aktos passt. Durch die Kunst wird eine Karte nicht nur zu seinem (digitalen) Sammelobjekt, sondern auch zu einer Bühne.

Wer denkt, Pokémon-Karten seien nur zum Spielen da, wird eines Besseren belehrt. Die oben genannten Künstler verstehen ihr Handwerk und machen das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket zu einem visuell einzigartigen Erlebnis. Habt ihr denn einen Lieblingsillustrator?

Bildmaterial: The Pokémon Company