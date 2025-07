Credits bestätigen neue Sprecher für Donkey Kong und Pauline in Donkey Kong Bananza

Heute erscheint Donkey Kong Bananza und wie immer rollen irgendwo schon am ersten Tag die Credits. Dass Donkey Kong Bananza von Production Group No. 8 bei Nintendo entwickelt wurde, das ist diesmal schon vorab bekannt gegeben worden.

Spannend wurde erwartet, wer die Synchronsprecher von Donkey Kong und Pauline sind. Die Liste führt Kouji Takeda an, der nun als neue Stimme von Donkey Kong für alle Sprachversionen geführt wird. Takeda hatte Donkey Kong bereits in der japanischen Fassung des „Super Mario“-Films gesprochen

Schon damals wurde spekuliert, ob er den Charakter auch in kommenden Videospielen übernehmen würde – in denen Donkey Kong allerdings nicht immer so redselig ist. Zuvor hatte Takashi Nagasako dem Gorilla über 21 Jahre hinweg seine Stimme geliehen.

Damit setzt Nintendo einen Trend fort, langjährige Stimmen ihrer bekannten Charaktere auszutauschen. Zuvor wurden unter anderem Samantha Kelly, die fast zwei Jahrzehnte Princess Peach und Toad sprach, durch neue Sprecherinnen ersetzt. Auch Charles Martinet hatte sich nach rund 30 Jahren als Stimme von Mario, Luigi, Wario und Waluigi zurückgezogen.

Und die 13-jährige Pauline? In der englischen Fassung von Bananza wird sie von Schauspielerin und Musikerin Jenny Kidd gesprochen. Zuvor war Kate Higgins für Paulines Stimme verantwortlich gezeigt und auch das markante „Jump Up, Super Star“ in Super Mario Odyssey gesungen. Yurianne Eve leiht der japanischen Pauline ihre Stimme. Im Deutschen ist es übrigens Julia Fölster. Hier rollen die Credits, wenn ihr mögt.

