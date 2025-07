Shantae Advance: Risky Revolution sollte eigentlich schon vor 20 Jahren erscheinen

„20 Jahre in Entwicklung“ ist normalerweise Meme-Material für Duke Nukem, aber auch Wayforward zieht sich diese Risky Boots an. Am 19. August erscheint Shantae Advance: Risky Revolution!

Das Spiel war ursprünglich für den GameBoy Advance geplant, konnte aber wegen schwacher Verkaufszahlen des „Game Boy Color“-Titels keinen Publisher finden. Eigentlich sollte „Risky Revolution“ schon 2024 erscheinen, doch daraus wurde nichts. Die Wartezeit war angesichts der Geschichte des Spiels aber sicherlich zu verkraften.

Die ruchlose Piratin Risky Boots hat einen „umwälzenden“ Plan: Durch das Rotieren des Kontinents kann sie jede Stadt direkt an die Küste verlegen und plündern. Als „Half-Genie Hero” Shantae dreht ihr den Spieß um, indem ihr das Land steuert. Durch das Verschieben, Drehen und Navigieren könnt ihr zwischen den mehrschichtigen Layern der Level wechseln.

Ein klassisches Shantae-Adventure

Ansonsten ist viel klassisches Shantae-Gameplay angesagt: Peitscht mit den Shantae-Haaren und tanzt mit Bauchtänzen durch verworrene Länder, verschobene Städte, kryptische Monsterhöhlen und große Labyrinthe. Besucht verschiedene Städte, erforscht Labyrinthe, kauft Upgrades, sammelt Items und begegnet dabei altbekannten Freunden wie Rottytops, Sky und Bolo. Sechs Kreaturenverwandlungen, heftige Bosskämpfe und ein neuer Vier-Spieler-Versus-Modus erwarten euch.

Storyseitig platziert sich Shantae Advance: Risky Revolution direkt nach dem ersten Shantae für den Gameboy Color. Nachdem sie zuvor die böse Piratin Risky Boots besiegt hat, hilft Shantae dabei, in Scuttle Town neue Verteidigungsanlagen zu errichten. Während dieser Arbeiten taucht die Unruhestifterin Risky jedoch erneut auf. Sie hat eine riesige unterirdische Höhle entdeckt, die sich unter Sequin Land erstreckt. Ihr Ziel ist es, mit einer Maschine namens „Tremor Engine“ die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen umzugestalten.

Das Spiel erscheint am 19. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) zum Preis von 24,99 Euro. Zusätzlich zur Standard-Edition wird eine digitale Deluxe Edition für 34,99 Euro erhältlich sein, die drei exklusive Kostüme enthält, die Shantaes Aussehen verändern und ihre Fähigkeiten verbessern. Alle physischen Editionen des Spiels, veröffentlicht von Limited Run Games, enthalten die Deluxe-Edition-Kostüme auf Disc oder Cartridge. Die Vorbestellungen für die physische Edition beginnen am 8. August.

Der neue Trailer:

