Neuer Übersichtstrailer macht euch das „Global Jam“ zu Nintendos Drag x Drive schmackhaft

Die „Global Jam“ zu Nintendos Drag x Drive steht vor der Tür und Nintendo möchte euch ein wenig darauf einstimmen. Deshalb gibt es nun einen Übersichtstrailer und Details zum weltweiten Demo-Event, das am 9. und 10. August stattfindet.

Drag x Drive versteht sich selbst als ein innovatives Sporterlebnis. Die 3-vs-Matches auf Basis von Rollstuhlbasketball vereinen Elemente aus Basketball, Rugby, Motocross und Skateboarding. Ihr könnt werfen, passen, dunken und Tricks ausführen.

Gesteuert wird mit den Joy-Con 2-Controllern und deren neuer Mausfunktion. Die Räder werden per Maus- und Bewegungssteuerung gelenkt, indem ihr beide Controller nach vorne über eine glatte Fläche schiebt oder nur einen Controller bewegt, um zu drehen und zu wenden. Zum Schießen hebt ihr die Hand und schnippt mit dem Handgelenk. Extra Punkte gibt es mit Tricks wie Bunny Hops, Rückwärtssaltos oder Sprünge über eine Halfpipe. Die Bewegungssteuerung macht auch die Kommunikation im Spiel einfacher: Ihr könnt klatschen, winken und euren Teamkollegen High Fives geben!

Die Drag x Drive: Global Jam-Demo findet am 9. August von 12:00 bis 16:00 Uhr und 2:00 bis 6:00 Uhr am 10. August deutscher Zeit statt. „Switch 2“-Spieler mit Online-Mitgliedschaft können zu diesen Zeiten die Demo testen. Dabei wird es möglich sein, in öffentlichen Parks mit bis zu 12 Personen zu spielen.

Wer lieber mit Freunden spielt, wählt die „Friend Parks“. Hier könnt ihr den Sprachchat und individuelle Spieloptionen aktivieren. Offline könnt ihr gegen KI-Gegner antreten und eure Fähigkeiten verbessern. Es gibt dabei drei verschiedene Spielertypen: Guard, Center oder Forward – jeder mit eigenen Attributen. Es gibt außerdem einen „Circuit Sprint“-Minispielmodus, Schießwettkämpfe oder parkweite Minispiele wie „Rebound Scramble“ und Seilspringen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Drag x Drive, Nintendo