Neue Seltenheitsstufe in Pokémon: Mega Brave und Mega Symphonia bietet Goldprägung

Mit Pokémon Mega Brave und Pokémon Mega Symphonia werden diese Woche in Japan neue Sets zum Pokémon-Sammelkartenspiel veröffentlicht, die eine neue Ära einläuten. Thematisch an Mega-Pokémon angelehnt – die übrigens auch im kommenden Pokémon-Legenden: Z-A zurückkehren – wird die neue Erweiterung unter dem schlichten Titel „Mega-Entwicklung“ schon bald auch bei uns an den Start gehen.

Die ersten Fans in Japan haben schon ihre Hände an den neuen Karten und so bekommen wir auch einen ersten Blick auf eine neue Rarität im Sammelkartenspiel. Fans, die bereits Packs der neuen Sets geöffnet haben, haben entdeckt, dass jedes Set eine brandneue, komplett goldene Karte enthält.

Mega Lucario und Mega Gardevoir erhalten jeweils eine neue „MUR“-Karte, was, basierend auf früheren Namenskonventionen im Pokémon-Sammelkartenspiel, wahrscheinlich für „Mega Ultra Rare“ steht. Im unten eingebundenen Tweet könnt ihr den goldenen Lucario sehen.

Auch PokeBeach gewährt bereits einen Blick auf die Karten, die keine goldenen Reproduktionen anderer Karten des Sets darstellen. Stattdessen verfügen sie über völlig neue Illustrationen, die exklusiv den goldenen Versionen der Karten vorbehalten sind. Hierzulande dürfen wir zum 26. September 2025 mit der spannenden Erweiterung rechnen.

Der goldene Lucario:

via VGC, Bildmaterial: The Pokémon Company