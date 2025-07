Shadowdrop: Konsolen-exklusives Switch-Spiel ist plötzlich auch für PS5 erhältlich

Wenn ihr es mit Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) haltet, dann kennt ihr World’s End Club bereits. Das ungewöhnliche Action-Adventure erschien 2020 erstmals für Apple Arcade. Weitaus mehr Aufmerksamkeit bekam die Konsolen-exklusive Veröffentlichung für Nintendo Switch im Jahr 2021, bevor es 2022 auch noch eine PC-Adaption gab.

Bis vor wenigen Tagen war World’s End Club noch Konsolen-exklusiv für Switch erhältlich. Das änderte sich jetzt mit einem Shadowdrop. Ohne große Ankündigung haben IzanagiGames und Too Kyo Games das Spiel für PlayStation 5 veröffentlicht. 24,99 Euro kostet World’s End Club für PS5.

World’s End Club spielt im Jahr 1995 und handelt von den zwölf exzentrischen Grundschülern des „Go-Getters Club“, welche aus ganz Japan stammen. Auf einem Ausflug mit dem Schulbus schlägt jedoch ein Meteorit ein. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einem Vergnügungspark unter Wasser, welcher schon lange verlassen ist.

Dort werden sie gezwungen, an einem Spiel um Leben und Tod teilzunehmen. Dabei trägt jeder Teilnehmer einen Armreif, auf welchem die Siegbedingung für eine andere Person draufsteht. Diese kann darin bestehen, eine bestimmte Person zu töten. Wer gewinnen und eine Belohnung erhalten will, muss also zuerst herausfinden, was er überhaupt tun muss. Wer fliehen will, stirbt sofort.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: World’s End Club, NIS America, IzanagiGames, Too Kyo Games, Grounding Inc., Esquadra