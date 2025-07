Konami bringt Metal Gear Solid und Silent Hill zur Gamescom 2025

Ein Auf und Ab heute. Während Sony PlayStation die Teilnahme an der Gamescom 2025 abgesagt hat, hat Konami heute seinen Gamescom-Auftritt offiziell gemacht. Der japanische Publisher und Entwickler wird mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill f und Yu-Gi-Oh! Trading Card Game vertreten sein.

Zu Metal Gear Solid Delta erwartet Fans eine Hands-on-Demo in Halle 7, Stand B-020. Angesichts der unmittelbar an die Gamescom anknüpfenden Veröffentlichung des Spionage-Thrillers keine Überraschung. Wenn ihr euch schon jetzt sicher seid, könnt ihr euch die Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, bei Amazon * vorbestellen.

Zu Silent Hill f will Konami ein cineastisches und atmosphärisches“ Horrorerlebnis anschließen, das an „den brandneuen Silent Hill f Trailer“ anknüpft, der während der Opening Night Live vorgestellt wird. Eine spielbare Demo gibt es also nicht. Konami konkretisiert nicht, aber im besten Fall gibt es eine Gameplay-Präsentation in einem Kino. Schon eine Weile ist Silent Hill f inkl. Steelbook für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* vorbestellbar.

Duellanten hingegen zieht es in die Halle 5.2, B-021-A-020, „wo erfahrene Mitarbeiter die Besucher durch die Spiele führen und verschiedene Mechaniken erklären, Möglichkeiten zum Ausprobieren der neuesten Produkte vorstellen sowie Sonderveranstaltungen wie Turniere ankündigen.“

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment