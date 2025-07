Pokémon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung „Mega-Entwicklungen“ erhält Termin

Erst vor etwa zwei Wochen hatte The Pokémon Company zu Beginn des Jahres angekündigte Rückkehr der Mega-Entwicklungen im Pokémon-Sammelkartenspiel wieder zurück auf die Tagesordnung gebracht. Jetzt enthüllte man das dazugehörige neue Set.

Die Erweiterung trägt passenderweise den Titel „Mega-Entwicklung“ und erscheint weltweit am 26. September 2025. Sie markiert den Beginn einer neuen Serie im Sammelkartenspiel, in der die beliebten Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex ihre Rückkehr feiern. Diese Pokémon hatten ihr Debüt ursprünglich in der XY-Serie und waren zuletzt in der „Sonne & Mond“-Serie vertreten.

Zu den bestätigten Karten der Erweiterung zählen unter anderem Mega-Lucario-ex und Mega-Guardevoir-ex. Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex zeichnen sich durch höhere KP und stärkeren Angriffsschaden im Vergleich zu normalen Pokémon-ex aus. Dafür nehmen Gegner im Fall einer Kampfunfähigkeit aber auch gleich drei Preiskarten.

Anders als früher erscheinen Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex nun direkt als Basis-, Phase-1- oder Phase-2-Pokémon. Ein zusätzlicher Entwicklungsschritt, wie von Lucario zu Mega-Lucario, entfällt. Stattdessen entwickelt sich beispielsweise Mega-Lucario-ex direkt aus Riolu.

Spielerisch und visuell einzigartig

Ein neuer Illustrationsstil soll die ultraseltenen Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex visuell hervorheben. So zeigt etwa die Karte von Mega-Lucario-ex zusätzlich die Silhouette der normalen Lucario-Form. Neben Pokémon- und Unterstützerkarten umfasst die Erweiterung diesmal auch ultraseltene Item- und Stadionkarten sowie Pokémon-Ausrüstungen.

Insgesamt bietet „Mega-Entwicklung“ zehn Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, 22 Pokémon mit der Seltenheit „selten, Illustration“, 22 ultraseltene Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex und Trainerkarten sowie zehn Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex und Unterstützerkarten der Seltenheit „selten, besondere Illustration“.

Bildmaterial: The Pokémon Company