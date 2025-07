The Pokémon Company heizt Fans vor der Pokémon Presents nochmal ein

In den sozialen Medien erinnert The Pokémon Company heute an die Pokémon Presents, die in exakt einer Woche ausgestrahlt wird. Die Ausgabe für den 22. Juli hatte man schon im Mai frühzeitig angekündigt.

„Es sieht so aus, als bereitet Pikachu etwas vor …“, teasert man bei Twitter. Dazu veröffentlichte man das Bild, welches ihr hier als Artikelbild seht. Sogar Pokémon-Meister Joe Merrick, in Sachen Erwartungshaltung sonst sehr bodenständig, zeigt sich „sehr neugierig“.

Eine weitere Pokémon Presents haben Fans für das Jahr natürlich fest eingeplant, trotzdem ist die Community nun entsprechend gespannt. Neben der „Presents“ zum Pokémon Day im Februar ist fast in jedem Jahr auch eine weitere Ausgabe im Sommer veranstaltet worden. In den letzten drei Jahren war das jeweils im August, zuvor 2020 im Juni.

Bei der Pokémon Presents nächste Woche dürfen wir uns gewiss auf weitere Einblicke zu Pokémon-Legenden: Z-A freuen, das mit dem 16. Oktober auch einen konkreten Termin erhalten hat. Außerdem ist wohl mit ersten konkreten Einblicken zu Pokémon Champions zu rechnen. Darüber hinaus? Mal sehen.

Bildmaterial: The Pokémon Company