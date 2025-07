Zum Geburtstag von Suikoden II hat Konami eine Überraschung für Suikoden-Fans

Gestern feierte Suikoden II seinen 25. Geburtstag in Europa. Am 28. Juli 2000 erschien das RPG hierzulande, stolze anderthalb Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in Japan. Ja, so lange haben wir damals oft gewartet, bis Spiele lokalisiert wurden.

Falls ihr euch gestern daran erinnert habt, dann war es fast wie ein kleines Geburtstagsgeschenk, dass Konami am gleichen Tag auch einen neuen „Suikoden Live“-Broadcast ankündigte. Die inzwischen dritte Ausgabe von „Suikoden Live“ wird am 5. August um 13 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Stolze 1 Stunde und 30 Minuten wird der Livestream dauern, dabei will man eine Vielzahl von Themen abdecken und die „neuesten Informationen“ veröffentlichen. Details nannte man nicht. Das neue Suikoden STAR LEAP dürfte wohl hauptsächlich auf dem Plan stehen. Auch den Suikoden Anime dürften wir wiedersehen.

Bei anderthalb Stunden Laufzeit dürften Fans aber wohl auch darauf hoffen, dass noch Platz für andere Spiele und Neuigkeiten bleibt. Suikoden ist so lebendig wie seit vielen Jahren nicht und Fans haben allen Grund zur Hoffnung, dass die traditionsreiche Reihe eine echte Fortsetzung auch abseits von Neuauflagen und Mobile-Games.

via Gematsu, Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami